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Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артснарядов

23 ноября 2022, 10:24

Британия остается вторым по величине донором военной помощи Украине после США. Бен Уоллес заверил, что ее поддержка будет оставаться "непреклонной".

Вертолет Sea King
Один вертолет Sea King уже в Украине / Фото Википедия

Министерство обороны Великобритании приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Осло с союзниками.

Первый такой вертолет уже прибыл в Украину, передает BBC. Отмечается, что за последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов.

Уоллес также отметил, что артиллерийские снаряды помогут украинским вооруженным силам обезопасить недавно освобожденные территории.

Министерство обороны отметило, что Британия остается вторым по величине донором военной помощи Украине после США. Уоллес заверил, что ее поддержка будет оставаться "непреклонной".

Вертолеты Sea King - что о них известно

Вертолет разработан американской фирмой Sikorsky Aircraft в соответствии с контрактом, заключенным ею 24 декабря 1957г. с ВМФ США. Контрактом предусматривалось создание двухдвигательного вертолета-амфибии с большим радиусом действия, предназначенного для поиска, обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для проведения поисково-спасательных операций.

Первый полет опытного образца вертолета состоялся 11 марта 1959 года , серийное производство началось в 1961 году. Было построено 796 вертолетов S-61 всех модификаций. Кроме того, по лицензии построено более 613 вертолетов, в том числе 328 - в Англии, более 100 - в Италии и 185 - в Японии.

В 1961-1962 годах на этих вертолетах было установлено пять мировых рекордов скорости, в том числе абсолютный - 339км/ч на базе 19 км. В марте 1965 года установлен мировой рекорд дальности полета по прямой - 3389 км, а в июле 1967 года два вертолета поисково-спасательной модификации НН-3 совершили при девяти дозаправках в воздухе беспересадочный перелет через Атлантику, пролетев 6710 км за 30 часов 46 минут.

Sea King ранее использовался как Королевским ВВС, так и Королевским военно-морским флотом, последний самолет был снят с эксплуатации ВМС в 2018 году.

Как сообщал Главред, Великобритания поставляет Украине модернизированные ракеты с лазерным наведением Brimstone 2 - их дальность пуска вдвое больше ранее переданных ракет Brimstone первого поколения.

В июле нынче уже экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Владимиру Зеленскому с предложением обучить украинских военных на территории Британии.

Тогда же советник Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что это замечательная возможность, ведь подготовка британской пехоты является одной из самых лучших в мире.

11 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов с опытом обучения в Британии.

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