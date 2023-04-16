Украине для победы нужны F-16, ожидаем хороших новостей по итогам Рамштайн-11 – Игнат

Самолеты МиГ-29, которые передаст Польша, усилят ВСУ, однако для проведения контрнаступательной операции их слишком мало, считает Юрий Игнат.

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Когда будет решение о передаче Украине F-16, можно будет готовиться к принятию самолетов на баланс ВСУ - Игнат / Коллаж Википедия, АрмияИнформ

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне должна состояться 21 апреля. В Киеве ожидают, что по ее итогам будет принято положительное решение о предоставлении истребителей F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Украине нужно положительное решение о предоставлении боевых самолетов F-16, чтобы подготовить специалистов и принять необходимые меры по размещению истребителей.

"Ожидаем от следующего Рамштайна хороших новостей все-таки о самолетах. Нам нужно решение для того, чтобы мы уже делали определенные шаги по обучению пилотов, техников, офицеров боевого управления. Будет решение, тогда будем вести отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", - отметил Игнат.

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По словам представителя ВС ВСУ, боевые самолеты МиГ-29 усилят украинскую армию, однако их недостаточно для проведения контрнаступления.

"Когда линия фронта насыщена средствами противника, когда российская авиация на три головы преобладает по технологиям и в пять-шесть раз по количеству, эти самолеты не могут повлиять на ход событий, которых все ожидают, это и контрнаступление и так далее", - подчеркнул Юрий Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что армии нужны истребители F-16. Он опубликовал видео с рассказом командира бригады тактической авиации Алексея Матюшкина о том, как авиация ВСУ оказала серьезное сопротивление оккупантам России с начала полномасштабного военного вторжения.

"Самолет МиГ-29, будем говорить правду, он уже морально устарел. F-16 может использовать всю номенклатуру западного вооружения, которая есть на вооружении стран НАТО", - подчеркнул Матюшкин.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что истребители F-16 помогут армии получить господство в воздухе и защитить небо Украины. Истребители позволят уничтожать вражеские ракеты и дроны еще на границе, не допуская их к украинским населенным пунктам.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен сказал, что Копенгаген до лета текущего года может принять решение о передаче Украине истребителей F-16. Поульсен подчеркнул, что вопрос будет решаться совместно со странами-партнерами.

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Передача Украине МиГ-29: