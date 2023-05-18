Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского по Европе "шапито"

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от медийщиков. По состоянию на утро 18 мая в RTL так и не нашли способа объяснить свой цинизм.

https://glavred.info/world/radiostanciya-vo-francii-popala-v-skandal-nazvav-turne-zelenskogo-po-evrope-shapito-10471201.html Ссылка скопирована

Радиостанция RTL France попала в скандал из-за циничных шуток об Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот twitter.com/RTLFrance, ОП, 24 ОМБр имени короля Даниила

Французская радиостанция RTL France оскандалилась неадекватными шутками по поводу войны в Украине и визита президента страны Владимира Зеленского во Францию.

Ведущая программы RTL France 15 мая позволила себе назвать турне Зеленского по Европе "цирком шапито", то есть странствующим цирком. После этого французский комик Лоран Герра под веселую музыку озвучил программу визита украинского лидера, обыграв его так, как будто это объявление циркового выступления.

Радиостанция RTL France попала в скандал / Коллаж: Главред, фото: скриншот twitter.com/RTLFrance

В студии всем было весело после циничных шуток ведущей RTL France / Скриншот twitter.com/RTLFrance

Соответсвующее видео опубликовано в Twitter радиостанции RTL France с подписью: "Цирк Зеленского скоро у вас!".

видео дня

После выходки ведущих RTL France нарвалась на острую критику.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от медийщиков. Он назвал выходку циничной, бестактной и не характерной для дружественного французского народа.

"Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, который страдает и борется за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – написал дипломат в своем Twitter.

В аккаунте RTL в Facebook и Twitter украинцы оставляют возмущенные комментарии и фото реалий российской агрессии против Украины.

Визит Зеленского в Германию, Францию, Италию и Великобританию

13 мая Зеленский посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба.

14 мая Зеленский находился с официальным визитов в Германии. В Берлине он встретился со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Шольц на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Канцлер назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и добавил, что Германия готова продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

В немецком городе Аахен Зеленскому и украинскому народу вручили премию имени Карла Великого за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас нет более достойного кандидата, чем Зеленский и народ Украины.

После официального визита в Германию Зеленский отправился во Францию. Поздно вечером 14 мая он прибыл Париж, в Елисейском дворце его встретил глава Франции Эммануэль Макрон. Он заявил о поддержке нашей страны. В ближайшие недели Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков AMX-10RC.

После Франции Зеленский посетил Великобританию и встретился с британским премьером Риши Сунаком.

Великобритания предоставит Украине сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км. Об этом заявили в правительстве страны после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон.

Другие новости: