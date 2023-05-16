Через 3-6 месяцев Киев получит F-16, пилоты РФ будут держаться подальше от границ Украины - Мельник

Россия до сих пор не может смириться с потерей своего вундерваффе - ракет "Кинжал", поэтому будет вынуждена менять тактику обстрелов.

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Украина может получить F-16 за 3-6 месяцев, в РФ назревает дефицит пилотов - Алексей Мельник / Главред

Последние дни для авиации и противовоздушной обороны страны-агрессора РФ стали днями позора. В частности, Россия умудрилась за несколько часов потерять по меньшей мере четыре борта авиации и весь их летный состав, а также потерпела публичное поражение в сбитии своей самой расхваленной ракеты "Кинжал". Кроме того, ПВО РФ на оккупированных территориях Украины также пропустила несколько ударов в глубоком тылу - Луганске и Донецке, из-за чего Россия понесла значительные потери в живой силе и технике.

В интервью Главреду содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал, как Россия будет реагировать на поражения складов в тылу Луганска и Донецка, реально ли сбить ракету Storm Shadow, когда Украина может получить самолеты F-16 и как Украине помогут дроны от Великобритании.

На оккупированных Россией территориях Украины раздается "бавовна". В частности, в последние дни взрывы раздаются в Луганске. Как это будет влиять на способности РФ к обороне, учитывая приближение контрнаступления Украины?

То, что "бавовна" происходит в местах, удаленных от линии фронта больше чем на дальность досягаемости, например, HIMARS, свидетельствует о том, что у Украины в большем количестве имеются средства поражения, которые позволяют достигать российских целей в оперативном тылу. Как выразился один израильский военный эксперт, это такие "вкусные цели".

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Россия до недавнего времени была уверена, что в Луганске можно пренебрегать определенными мерами безопасности и сосредотачивать склады или личный состав. Но последние взрывы в Луганске достигли целей именно по местам сосредоточения личного состава или складов с техникой и боеприпасами. Кроме прямых последствий, уничтожения живой силы или техники, это еще имеет и долгосрочное влияние, ведь теперь Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы каким-то образом нейтрализовать эту угрозу. То есть сейчас эти склады россияне будут вынуждены или рассредоточить, то есть дробить их на меньшие или же отодвигать их подальше. Но все это требует времени и материальных затрат. Поэтому чем дальше запасы находятся от линии фронта, тем больше времени их будут доставлять к частям для ведения ими боевых действий и тем меньшей будет интенсивность огня.

Поэтому способность Украины наносить удары на большую глубину как немедленный эффект, так и в перспективе положительно повлияет на способность ВСУ проводить наступательные операции.

Дает ли это нам возможности для нанесения ударов по территории России? Потому что когда было заявление о передаче ракет Storm Shadow, была карта, где по радиусу действия эти ракеты доставали по меньшей мере до Ростова.

Исходя из норм международного права любой военный объект страны-агрессора является легитимной целью для поражения. То есть Украина имеет полное право наносить удары по военным объектам или гражданской инфраструктуре, работающей в интересах войны. Здесь есть только фактор политических ограничений. Наши партнеры неоднократно призывали, и украинские власти заверили их, что то вооружение, которое передается Украине, не будет применяться на признанной территории РФ. Разумеется, это не касается аннексированных территорий, в том числе полуострова Крым.

Кто такой Алексей Мельник Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Но если Украина будет наносить удары ракетами украинского производства, то, никаких конфликтов с партнерами или хотя бы дискуссий быть не должно. В принципе, это не просто теоретический вопрос, потому что если посмотреть сообщения российских медиа, то приграничные территории Курской, Брянской областей находятся практически под постоянным огнем ежедневно.

Хоть в сообщениях российской стороны говорят о поражениях гражданских домов и якобы терроризировании российского населения, но на самом деле эти села уже выселены в течение нескольких месяцев. Их принудительно выселили, но если Украина наносит удары по этим точкам, то, понятно, что не по пустым домам.

Ни о каких "красных линиях" или неконтролируемой эскалации речи не идет. Территория РФ, а точнее военные объекты на ее территории уже обстреливаются. Разницы между тем, ведется обстрел из ствольной артиллерии, минометов или ракетами, никакой, но тогда будет большей дальность поражения. Поэтому это вопрос времени и учета пожеланий наших партнеров.

Соответственно, если это не касается оккупированных территорий, то по Крымскому мосту мы можем нанести удары, я правильно вас понимаю?

Абсолютно. Есть карта международно признанных границ России. И эти границы, как бы Путин ни пытался шутить о том, что Россия нигде не заканчивается, но она заканчивается до начала Крымского моста. То есть весь мост - это территория незаконно аннексированная Российской Федерацией. То же касается и территории ОРДЛО.

Что же касается заявлений РФ о сбитии таких ракет, то стоит упомянуть, что Россия уже была замечена в том, что они заявляли об уничтожении образцов западного вооружения еще до того, как они появлялись в Украине. Чего только стоят их заявления о количестве пораженных "Хаймарсов", хотя недавно было даже официальное подтверждение, что на тот момент ни одного комплекса не было поражено. Если мы говорим о поражениях Storm Shadow, то тут сразу приходит на ум российская вундерваффе – ракета "Кинжал" и то, что РФ до сих пор не может смириться с тем, что ее уничтожили. Это, собственно говоря, сама природа противоядия, ибо в определенный момент современный образец дает преимущество, но она временная. Затем противник разрабатывает технические или тактические средства противодействия. Да, эта ракета - сложная цель для поражения, но сказать, что ее совсем нельзя уничтожить нельзя, потому что вопрос в том, насколько быстро противник сумеет к этому приспособиться.

Вы упоминали о Брянской области, поэтому хотела попутно спросить. Как подобный инцидент, произошедший там с российской авиацией, повлияет на способность российской армии по нанесению ударов по Украине? Грубо говоря, насколько это будет мешать россиянам подлетать к нашим границам?

Относительно того, кому принадлежит ответственность за этот случай, данных нет. Официальная украинская позиция относительно того, чтобы не признавать причастность ВСУ – это очень правильно, ведь даже если бы Украина действительно была бы к этому причастной, против этого никто бы не возражал. То, что это могли сделать именно российские силы противовоздушной обороны, тоже не стоит исключать, потому что они вполне могли нанести "дружественный огонь" по своим летательным аппаратам.

Как это повлияет на дальнейшую тактику применения российской авиации? Очевидно, что экипажи или коллеги погибших летчиков постараются не повторить их судьбы. Как они это будут делать, изменением тактики или подхода к маршрутам неизвестно, но однозначно это будут учитывать.

Если раньше они были уверены, что можно безнаказанно в 30-40 километрах от линии фронта или государственного фронта запустить авиабомбу и им ничего не будет угрожать, то сейчас они будут думать значительно раньше. То есть из-за этого и глубина поражения украинской территории будет уменьшаться, да и точности уже не будет (хоть россияне и говорят постоянно о "высокоточном" оружии). Они будут запускать бомбы, наносить урон, но, скорее всего, это будет просто отработкой номера, потому что их главной задачей будет не попасть под удар украинской противовоздушной обороны. Даже при том, что Украина отрицает свое авторство.

На других участках фронта могут произойти такие случаи - тогда можно будет русских через них отогнать?

Теоретически - да. Здесь действует чисто математический расчет. Есть дальность поражения украинских систем ПВО, и понятно, что эти комплексы нужно доставить как можно ближе к линии фронта, но так, чтобы они не стали целью для российского удара. В России, несмотря на все ее проблемы, остаются чрезвычайно большие мощности. Например, кроме самолета ДРЛО А-50, о котором мы много слышали во время его работы в Беларуси, РФ имеет еще несколько самолетов, которые работают как пункты наблюдения. Все они являются опасным оружием России, которое позволяет просматривать территорию Украины на глубине до 500 километров. Поэтому выполнить эту задачу значительно легче именно там, где происходят активные боевые действия. Если рассматривать Брянскую область, то таких активных боевых действий нет, и, вероятно, защите уделялось меньше внимания. Если же мы говорим об украинском ПВО, то там была задача незаметно доставить комплекс и потом его оттуда эвакуировать. Она проще, чем в районе Бахмута, где сосредоточены основные средства наблюдения и поражения РФ.

Но теоретически это возможно, и очевидно что наши военные такие операции рассматривают. Когда будут условия для того, чтобы поражать цели на большей глубине, то наверняка этим воспользуются. Условия-это, в первую очередь, технические характеристики самих комплексов. Чем больше дальность, тем эффективнее и безопаснее можно их использовать против врага.

Похожая ситуация, как возле Черниговщины и Сумщины, происходит и на южной границе. После того, как были сбиты эти борта, россияне начали активно запускать дроны именно с южного направления. Если у России теоретически возникнут проблемы с авиацией и пилотами, как она их будет заменять?

Во-первых, в России до сих пор много самолетов и пилотов. Другой вопрос - каков их уровень тренированности и подготовки для выполнения таких операций. В данном случае, группа из 4 или 5 летательных аппаратов. С самого начала вторжения воздушно-космические силы РФ не продемонстрировали способности для проведения современных масштабных операций. И вряд ли за это время что-то изменилось, потому что это, очевидно, проблема не только на уровне пилотов или подразделений эскадрилий. Проблема значительно шире, ведь Россия не готовилась к таким операциям, потому что раньше в этом просто не было необходимости. А для планирования таких операций требуется значительно больше времени и нужны люди, умеющие это делать.

Поэтому большого недостатка в этом нет. Но если говорить об изменениях тактики, которые наблюдались в течение последних месяцев, то в большой степени Россия научилась эффективно использовать беспилотники, запускать ракеты даже те, которые не несут взрывчатки и служат отвлекающими целями. Кроме прямого назначения, поражения целей на территории Украины, этими атаками Россия пытается раскрывать украинскую ПВО, наносить по ней удары. И чем больше украинская армия выстрелит ракет по "Шахедам", тем больше вероятность того, что на момент подлета российского пилотируемого самолета, закончатся ракеты. На это, вероятно, и делают расчет в РФ.

Если в России, как вы сказали, сейчас нет такого количества подготовленных пилотов, сколько времени ей нужно на то, чтобы подготовить таких пилотов?

Чем отличается военный летчик ударного самолета от пилота гражданского или даже военно-транспортного самолета? То, что вкладывается в понятие "пилотирование самолета" – взлет, проход по маршруту, посадка и т.д. – для летчика истребителя-штурмовика это лишь начальный элемент подготовки. Далее все это должны делать автоматически, ведь военный летчик – это чрезвычайно сложный вид оперативной деятельности, который требует кроме индивидуальной подготовки еще и групповую. Плюс необходима масса различных навыков, которые нужны для преодоления системы противовоздушной обороны, чтобы вести взаимодействие с другими экипажами.

То есть подготовка пилота – это, условно говоря, 10 процентов от того, что требует подготовка военного летчика. Стоимость часа налета в современном самолете, каждый вылет боевого самолета – это десятки тысяч долларов. Чем более сложный и современный самолет, тем дороже будет и подготовка. Если представить, что у РФ неограниченные ресурсы, то есть определенная нагрузка, которую летчик может освоить в течение определенного периода времени. И вот это – как раз те факторы, которые не позволяют нарастить российский потенциал в пределах обозримой перспективы – недель или месяцев. Это если говорить о тех летчиках, которые уже в строю и по меньшей мере могут поднять в воздух и безопасно посадить самолет.

Если Россия настроена на затяжную войну и начнет набирать курсантов и готовить летчиков, то это уже горизонт 5-7 лет. То есть скорее всего те курсанты есть большие шансы не попасть на фронты войны России против Украины.

Была информация о передаче Украине дальнобойных дронов радиусом действия более 200 километров от Великобритании в течение ближайших недель. Насколько они нас усилят?

Однозначно, это существенное усиление возможностей Украины не только в обороне, но и в наступательных действиях. Если современный дрон оснащен современной комплексной системой навигации, он позволяет с большой точностью поражать цель даже в условиях радиопомех (ведь мы знаем, что Россия имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы). И это чрезвычайно большая помощь для Украины.

Также появилась информация о начале подготовки пилотов на самолетах F-16 для ВСУ в Великобритании. Когда мы теоретически сможем рассчитывать на передачу этих самолетов и как они изменят ситуацию на фронте?

Если не ошибаюсь, то это первый практический сигнал о подготовке партнерами украинских летчиков к эксплуатации F-16. И особенно это приятно слышать от британцев, потому что с начала полномасштабного вторжения они чрезвычайно ответственно относятся к своим заявлениям. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время, ведь сегодня уже середина мая, украинские летчики начнут практическую и теоретическую подготовку. Современные тренажерные средства позволяют подготовить летчика на земле к пилотированию самолета. Например, для гражданского "Боинга" в качестве правого пилота, который также должен быть способным в случае необходимости посадить самолет. Это не дешево, но значительно дешевле, чем подготовка непосредственно на самолете. Если сейчас еще нет политического решения по предоставлению Украине F-16 можно пойти на определенный финансовый риск для начала подготовки, чтобы сократить процесс в целом.

Летчики, которых Украина направит на переобучение, должны быть, с одной стороны, достаточно молодыми, а с другой опытными пилотами. Те разговоры, которые мы порой слышали о том, что на подготовку нужны год-два, не касаются этой категории летчиков, ведь при интенсивной подготовке летного состава реально можно говорить о 3-6 месяцах. Кроме того, есть и дополнительные параметры – технический состав, логистические вопросы, аэродромная сеть. Но если все делать параллельно, то можно говорить о пол года.

А если у нас не будет F-16, как это затянет сроки завершения войны?

В современной войне воздушные силы являются ключевым фактором. Любая запланированная операция всегда начинается с использования ВВС. И они должны обеспечить успех действий наземных сил, потому что они готовят поле для сухопутных войск. В военном академическом сообществе существует ставшее мнение, что без военной компоненты не стоит начинать войну вообще.

Но война России против Украины изменила многие стереотипы. Если Россия имела убедительное преимущество, как количественное, так и качественное над украинской авиацией, то по крайней мере Украина сохранила авиацию. Если посмотреть на морскую компоненту, то Украина с первых дней войны практически осталась без ВМС, потому что их часть была уничтожена или захвачена. При этом Украина, не имея ВМС, смогла нанести убедительное поражение РФ на море и уничтожить флагман Черноморского флота РФ, а также освободить северо-западную часть Черного моря, фактически лишить Россию возможности проводить там операции и вообще присутствовать в той части. И это пожалуй уникальный случай в истории, когда страна, не имеющая морской потуги, смогла нанести поражение другой стране с флотом.

То же самое в некоторой степени относится и к авиации. Нам очень не хватает военной авиации, но есть факт того, что перспектива получения современных самолетов в лучшем случае – это месяцы, поэтому находятся средства компенсации. Здесь мы уже говорили и о беспилотниках, и о ракетах. То есть если знать слабую сторону, то можно пытаться компенсировать ее другими ресурсами.