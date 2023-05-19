Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо добиться того, чтобы в Украине наступил мир.

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Шольц назвал Россию угрозой всему миру / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор Россия является угрозой не только для Украины, но и для всей планеты. Об этом политик сказал после прибытия в японский город Хиросима, где с 19 по 21 мая будет проходить ежегодный саммит G7. Слова канцлера ФРГ процитировало издание Bloomberg.

Шольц заявил, что необходимо добиться того, чтобы в Украине наступил мир.

При этом он напомнил про атомные бомбардировки Хиросимы в 1945 году, на финальном этапе Второй мировой войны, назвав этот город "символом необходимости достижения мира".

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Отвечая на вопрос об отношениях Запада с Китаем Шольц сказал, что западные государства не преследуют цель "отделиться от одной страны".

"Мы хотим организовать глобальные торговые отношения так, чтобы риски не становились большими в результате зависимости от одной страны", – заявил немецкий канцлер.

Зеленский на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский лично прибудет на саммит G7 в японской Хиросиме, который состоится 19-21 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии, где он примет участие в саммите Лиги арабских государств.

Японские официальные лица ранее заявляли, что Зеленский будет присутствовать на саммите G7 виртуально.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Японии отказался от комментариев.

Зеленский на саммите G20

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки, который состоялся на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Также он озвучил список условий окончания войны со страной-агрессором РФ.

В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию.

Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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