Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор Россия является угрозой не только для Украины, но и для всей планеты. Об этом политик сказал после прибытия в японский город Хиросима, где с 19 по 21 мая будет проходить ежегодный саммит G7. Слова канцлера ФРГ процитировало издание Bloomberg.
Шольц заявил, что необходимо добиться того, чтобы в Украине наступил мир.
При этом он напомнил про атомные бомбардировки Хиросимы в 1945 году, на финальном этапе Второй мировой войны, назвав этот город "символом необходимости достижения мира".
Отвечая на вопрос об отношениях Запада с Китаем Шольц сказал, что западные государства не преследуют цель "отделиться от одной страны".
"Мы хотим организовать глобальные торговые отношения так, чтобы риски не становились большими в результате зависимости от одной страны", – заявил немецкий канцлер.
Зеленский на саммите G7
Президент Украины Владимир Зеленский лично прибудет на саммит G7 в японской Хиросиме, который состоится 19-21 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, Зеленский полетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии, где он примет участие в саммите Лиги арабских государств.
Японские официальные лица ранее заявляли, что Зеленский будет присутствовать на саммите G7 виртуально.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Японии отказался от комментариев.
Зеленский на саммите G20
В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам саммита Большой двадцатки, который состоялся на Бали, призвал прекратить разрушительную войну России. Также он озвучил список условий окончания войны со страной-агрессором РФ.
В течение всего выступления президент Украины подчеркнуто обращался к странам G19 - исключив из их списка Россию.
Российский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Вместо него поехал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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