Военный эксперт пояснил, чем выгодны для Украины рейды российских добровольцев на Белгородщине

По мнению известного военного специалиста Петра Черника, российское население по-прежнему сильно отравлено кремлевской пропагандой.

https://glavred.info/world/voennyy-ekspert-poyasnil-chem-vygodny-dlya-ukrainy-reydy-rossiyskih-dobrovolcev-na-belgorodshchine-10472464.html Ссылка скопирована

Военный эксперт Петр Черник и члены "Легион "Свобода России"" / коллаж Главред, скриншоты из видео

Вооруженные рейды членов "Легиона "Свобода России"" и "Российского добровольческого корпуса" на территории Белгородской области страны-агрессора – мощная политическая пощечина ФСБ (поскольку за государственную границу в путинском отвечает эта служба, а потом уже военные. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире "Апостроф TV".

"Путин же заверял подконтрольное население, что война точно не перекинется на территорию РФ, а теперь оказалось, что боевые действия уже в очередной раз ведутся на российской территории, но уже самими россиянами, которые против режима Путина", - отметил он.

При этом Черник считает, что не следует преувеличивать военный потенциал таких добровольческих подразделением. Плюс, по мнению специалиста, российское население по-прежнему сильно отравлено кремлевской пропагандой.

видео дня

"Самый основной вывод, который мы можем сделать из всей это ситуации прост - можно и нужно действовать на российской территории и никаких апокалиптических последствий это иметь не будет. Граница у россиян "дырявая", а сил, средств и ресурсов у них явно не столько, как они рассказывают", - подытожил эксперт.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация в Белгородской области страны-агрессора РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

В Кремли прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Смотрите видео по поводу того, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о последних событиях в Белгороде:

Вас также может заинтересовать: