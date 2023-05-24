УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Военный эксперт пояснил, чем выгодны для Украины рейды российских добровольцев на Белгородщине

Дмитрий Видоменко
24 мая 2023, 02:05
18
По мнению известного военного специалиста Петра Черника, российское население по-прежнему сильно отравлено кремлевской пропагандой.
Легион, Петр Черник
Военный эксперт Петр Черник и члены "Легион "Свобода России"" / коллаж Главред, скриншоты из видео

Вооруженные рейды членов "Легиона "Свобода России"" и "Российского добровольческого корпуса" на территории Белгородской области страны-агрессора – мощная политическая пощечина ФСБ (поскольку за государственную границу в путинском отвечает эта служба, а потом уже военные. Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире "Апостроф TV".

"Путин же заверял подконтрольное население, что война точно не перекинется на территорию РФ, а теперь оказалось, что боевые действия уже в очередной раз ведутся на российской территории, но уже самими россиянами, которые против режима Путина", - отметил он.

При этом Черник считает, что не следует преувеличивать военный потенциал таких добровольческих подразделением. Плюс, по мнению специалиста, российское население по-прежнему сильно отравлено кремлевской пропагандой.

видео дня

"Самый основной вывод, который мы можем сделать из всей это ситуации прост - можно и нужно действовать на российской территории и никаких апокалиптических последствий это иметь не будет. Граница у россиян "дырявая", а сил, средств и ресурсов у них явно не столько, как они рассказывают", - подытожил эксперт.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация в Белгородской области страны-агрессора РФ

Напомним, в утром понедельник, 22 мая, в сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

В Кремли прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

Утром 23 мая добровольцы Легиона "Свобода России" заявили, что операция по "освобождению" Белгородской области страны-агрессора России продолжается. Бойцы продвигаются вперед, встретив рассвет на территории, которую они уже заняли.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что на территории Белгородской области РФ действуют российские патриоты, которым уже "допек" российский диктатор Владимир Путин и которые хотят изменить политический режим в своем государстве. При этом украинские военные не заходили и не собираются заходить на территорию России.

Смотрите видео по поводу того, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о последних событиях в Белгороде:

Вас также может заинтересовать:

война России и Украины Петр Черник Белгородская область БНР
Реклама

Главное за день

События на Белгородщине никоим образом не влияют на безопасность в Украине - Данилов

События на Белгородщине никоим образом не влияют на безопасность в Украине - Данилов

23:45 Мир
"Это скоро начнется, у нас уже есть минимум оружия": Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ

"Это скоро начнется, у нас уже есть минимум оружия": Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ

20:59 Украина
Резко придет похолодание: к концу мая погода в Украине моментально изменится - синоптик

Резко придет похолодание: к концу мая погода в Украине моментально изменится - синоптик

20:04 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

02:35

Для современного поколения это дикость: почему в СССР крахмалили белье

02:05

Военный эксперт пояснил, чем выгодны для Украины рейды российских добровольцев на БелгородщинеВидео

01:35

Зачем в стиральную машину класть целлофановый пакет: секрет от опытных хозяек

23 мая, вторник
23:45

События на Белгородщине никоим образом не влияют на безопасность в Украине - ДаниловВидео

22:53

Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:06

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

22:05

"Я умирать не собираюсь": Лукашенко впервые рассказал о своем здоровьеВидео

22:00

"Был безгранично добр": под Бахмутом погиб писатель Игорь Мысяк

21:31

Сергей Жадан и Кристина Соловий подогрели слухи про свой роман

Реклама
20:59

"Это скоро начнется, у нас уже есть минимум оружия": Буданов анонсировал контрнаступление ВСУВидео

20:47

"ДТП под наркотиком": объявили подозрение депутату Арьевой, которая сбила женщину на "зебре"

20:45

Сергей Стерненко. Россия теряет БелгородщинуВидеоблоги

20:38

"Два старика": Путин опозорился на весь мир стоя над картой 400-летней давности, где ищет УкраинуВидео

20:09

Потап показал фото с тайной свадьбы с Настей Каменских - певица проигнорировала

20:04

Резко придет похолодание: к концу мая погода в Украине моментально изменится - синоптикВидео

20:01

Что такое "дармовис": Авраменко рассказал о колоритном слове, которое Украина едва не потерялаВидео

19:56

"Россия пытается остановить "войну против своего народа": Путин выдал абсурдную речьВидео

19:26

Никакого мирного договора между Украиной и Россией не будет - ПодолякВидео

19:20

А "хорошие русские" все ждут, когда начнётся украинское наступлениемнение

19:19

Скандальная блогерша Саша Бо объявила о третьей беременностиВидео

Реклама
19:07

"Чем они могут похвастаться?": Данилов разнес Россию за бои в БахмутеВидео

18:57

"Могут пойти на Москву": Свитан рассказал о последствиях прорыва под БелгородомВидео

18:04

"Будет народный траур": прогноз для Украины и роковой город, где ждать серьезной бедыВидео

17:50

Пропал депутат Киевсовета от СН Трубицын, которого НАБУ взяло на миллионной взятке - журналист

17:42

"Готовы договориться": Франция хочет стать гарантом безопасности для УкраиныВидео

17:42

Украинская армия приближается к тактическому окружению Бахмута - ЧереватыйВидео

17:40

Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

17:20

В России школьник на "Последнем звонке" набросился с ножом на одноклассницу

16:53

"Бывают ужасные ссоры": инсайдер рассказал про "неидеальный брак" принца Уильяма и Кейт Миддлтон

16:49

Всего одно копеечное средство уберет весь налет на унитазе: бомбический трюк, который вас удивит

16:46

Война закончится вступлением Украины в Евросоюз - ШольцВидео

16:42

Как проверить сыр зажигалкой: необычный способ отличить некачественный продукт

16:37

Орбан заявил, что "бедные украинцы" не выиграют войну: МИД поставил его на местоВидео

16:29

Мужчинам вход воспрещен: в Украине готовят запуск пассажирских вагонов с "женскими купе"

16:28

Как стирать кеды в стиральной машине автомат: 10 золотых правил, которые должен знать каждый

16:25

Почему собаки облизывают людей, но не всех подряд

16:13

Большие доплаты: пенсионеры в Украине с 1 июня получат новые выплатыВидео

16:01

Юристы рассказали, имеют ли право сотрудники военкоматов без повестки удерживать мужчинВидео

15:52

Что нельзя одевать 24 мая, чтобы весь год проблем не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

15:40

Мечта миллионов: культовые вещи СССР, которые хотели все

Реклама
15:34

Объемы поставок зерна в некоторые порты Одесской области выросли в три раза – Святослав Литошко

15:33

Зачем в чай добавляют соль: рецепты необычного напитка, который удивит вас своим вкусом

15:27

Экс-глава ОГТСУ Макогон скрывается от следствия за рубежом - расследование

15:27

4 украинских имени, которыми обладают энергетически сильные и необычайные женщины

15:13

ВСУ заходят с флангов и занимают высоты: украинские военные идут вперед под Бахмутом

15:03

Мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены: чем все закончилось

14:55

"Лучше бы на ВСУ": блогерша Саша Бо нарвалась на гневную критику из-за розыгрыша дорогого авто

14:49

Курск, Брянск и Белгород: в РДК назвали направления новых рейдов повстанцев

14:41

Глава СБУ Василий Малюк для спецпроекта "Год. За кадром" рассказал об украинских тайных агентахВидео

14:25

Привычки, которые помогают стать успешным: 5 навыков, меняющих жизнь

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять