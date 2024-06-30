Враг вклинился в оборону ВСУ: названы направления продвижения РФ на востоке

Российские оккупационные войска за минувшие сутки сумели продвинулся в трех населенных пунктах на Донбассе.
В частности, захватчики РФ продвинулись на Покровском направлении, говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState.
При этом отмечается, что враг за минувшие сутки продвинулся в трех населенных пунктах:
- в Евгеньевке;
- возле Новоалександровки;
- у населенного пункта Сокол.
Подробности продвижения РФ на востоке
Как уточняет эксперт группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, российские оккупанты недавно смогли вклиниться в оборону ВСУ под Торецком в Донецкой области на глубину до 2,6 километров и по фронту до 5,6 км.
"Причем, похоже, что в южной части этого вклинения, противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря "проехавшись" по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции (причем, даже на спутниковых снимках там виден обустроен опорный пункт) и заехав в село Южное прямо по улице Ленина и ул. Красная, вплоть до ул. Харьковская и чуть не доехав до Соцгородка", - сообщил он.
Эксперт отмечает, что продвижение в сторону Торецка с востока украинское командование не ожидало, поскольку рассчитывало, что россияне будут окружать этот район, прорываясь южнее к трассе Покровск-Константиновка. Он отметил, что именно на это и рассчитывало российское командование.
"Однако, я очень сомневаюсь, что российское командование, в общем-то, всерьез рассматривает "штурм с востока" Торецка, как, собственно, основной (участок наступления - Ред.)", - добавил Машовец.
Кто такой Константин Машовец
Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.
Что говорят в Генштабе
Как сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, наибольшая активность противника с начала суток на покровском направлении.
"Уже 23 раза российские войска пытались здесь атаковать, продолжаются боестолкновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола. Кураховское направление. С начала суток захватчики пытались улучшить свое положение уже 15 раз. В настоящее время штурмовые действия врагом не производятся", - говорится в сводке.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.
Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.
Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.
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