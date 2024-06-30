Враг вклинился в оборону ВСУ: названы направления продвижения РФ на востоке

Наибольшая активность противника с начала суток на Покровском направлении.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Российские оккупационные войска за минувшие сутки сумели продвинулся в трех населенных пунктах на Донбассе.

В частности, захватчики РФ продвинулись на Покровском направлении, говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState.

При этом отмечается, что враг за минувшие сутки продвинулся в трех населенных пунктах:

видео дня

в Евгеньевке;

возле Новоалександровки;

у населенного пункта Сокол.

/ deepstatemap.live

Подробности продвижения РФ на востоке

Как уточняет эксперт группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, российские оккупанты недавно смогли вклиниться в оборону ВСУ под Торецком в Донецкой области на глубину до 2,6 километров и по фронту до 5,6 км.

"Причем, похоже, что в южной части этого вклинения, противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря "проехавшись" по дороге севернее отвалов через наши передовые позиции (причем, даже на спутниковых снимках там виден обустроен опорный пункт) и заехав в село Южное прямо по улице Ленина и ул. Красная, вплоть до ул. Харьковская и чуть не доехав до Соцгородка", - сообщил он.

Эксперт отмечает, что продвижение в сторону Торецка с востока украинское командование не ожидало, поскольку рассчитывало, что россияне будут окружать этот район, прорываясь южнее к трассе Покровск-Константиновка. Он отметил, что именно на это и рассчитывало российское командование.

"Однако, я очень сомневаюсь, что российское командование, в общем-то, всерьез рассматривает "штурм с востока" Торецка, как, собственно, основной (участок наступления - Ред.)", - добавил Машовец.

Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

Что говорят в Генштабе

Как сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, наибольшая активность противника с начала суток на покровском направлении.

"Уже 23 раза российские войска пытались здесь атаковать, продолжаются боестолкновения в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой и Сокола. Кураховское направление. С начала суток захватчики пытались улучшить свое положение уже 15 раз. В настоящее время штурмовые действия врагом не производятся", - говорится в сводке.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ удалось выбить оккупантов из одного микрорайона. ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал", заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

Напомним, Кирилл Буданов ранее дал тревожный прогноз насчет наступления РФ. Начальник ГУР ответил на вопрос о том, удастся ли ВСУ удержать Часов Яр.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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