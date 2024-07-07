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Переговоры с РФ: историк сказал, какие "острые" условия могут поставить оккупанты

Мария Николишин
7 июля 2024, 02:00
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Это цивилизационная война. Это война между Западом и Востоком, в которой Украина является центральным полем и, наконец, игроком, говорит Грицак.
Переговоры с РФ: историк сказал, какие 'острые' условия могут поставить оккупанты
РФ может поставить острые условия на переговорах / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Если Россия пойдет на переговоры о завершении войны, то поставит "очень острые условия", ведь страна-агрессор стремится "переварить" Украину по частям. Об этом заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью "Radio NV".

"Потому что предполагаем: если Россия пойдет на переговоры, то она поставит очень острые условия. По крайней мере сейчас, потому что сейчас нет причин, почему Россия должна быть в плохой позиций. Очевидно, она поставит (условия - ред.) не только восстановление статуса Русской православной церкви или русского языка, или другие вещи, скажем, контроль над выборами нового президента, но она также поставит вопрос, что она будет иметь попытку провести новую агрессию в случае чего - новый Майдан или что-то другое", - отметил он.

Историк отмечает, что "сейчас речь идет не о мире, а о перемирии", а война продлится долго.

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"Это цивилизационная война. Это война между Западом и Востоком, в которой Украина является центральным полем и, наконец, игроком. Пока эта Россия не потерпит коллапса, вряд ли можно говорить о каком-то прекращении этого конфликта, этой войны. Речь идет о поиске сейчас какого-то способа сосуществования, чтобы наращивать потенциал и готовиться к новому раунду войны. Каким он будет, мы не знаем. Но такова логика. Идея такова, что российская система, государство не жизнеспособно долгосрочно, и рано или поздно коллапсирует", - подчеркнул Грицак.

Кто такой Ярослав Грицак?

Ярослав Иосифович Грицак - украинский историк и публицист. Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета во Львове. Директор Института исторических исследований Львовского национального университета им. И.Франко, гость-профессор (1996-2009) Центральноевропейского университета в Будапеште, первый вице-президент (1999-2005) Международной ассоциации украинистов. Главный редактор научного ежегодника "Украина модерна", член редакционной коллегии журналов Ab Imperio, Judaica Ukrainica, "Критика", Slavic Review, член наблюдательного совета журнала Harvard Ukrainian Studies. Почетный профессор НаУКМА.

Преподаватель курсов "История Украины" и "Большие книги" в Украинской академии лидерства и онлайн-курса "Избранные вопросы европейской истории" на платформе Prometheus.

Имеет более 500 научных публикаций на историческую тематику. Известен также своими публицистическими произведениями, сообщает Википедия.

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, экс-глава МИД и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не сядет за стол переговоров с Украиной, потому что это ему невыгодно.

Президент Владимир Зеленский комментируя вероятность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным отметил, что на сегодня существует только одна модель переговоров - трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

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