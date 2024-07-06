Не уксус и не хлор: простое средство из аптеки избавит от запаха кошачьей мочи

Думаете, как вывести запах кошачьей мочи? Этот препарат обеспечивает стопроцентный результат в борьбе с запахом.

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Как вывести запах кошачьей мочи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Все у кого дома живет кот или кошка хотя бы раз сталкивались с такой проблемой, как кошачьи метки. Избавиться от них очень нелегко даже при помощи специальных спреев, которые продают в ветеринарных магазинах. Помимо того, что работают они далеко не идеально, еще и стоят довольно недешево.

Ветеринар из Умани с десятилетним стажем Вячеслав поделился секретом, какое средство помогает от запаха кошачьей мочи. По его словам, этот препарат продается в каждой аптеке и стоит копейки. При этом обеспечивает стопроцентный результат в борьбе с запахом.

Кстати, думали ли вы о том, могут ли коты чувствовать вину за свои поступки, если они нашкодили? Если вам интересен ответ на вопрос, читайте материал: Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют вину.

Как избавиться от запаха мочи кота в домашних условиях

Очень часто владельцы некастрированных котов спрашивают, как избавиться от неприятного запаха мочи в квартире.

"На рынке есть много препаратов, которые не очень дешевые, и, наверное, эффективные. Я их в своей практике не применял", - поделился Вячеслав.

Средство, которое он рекомендует, это не уксус и не хлорка. Купить его можно в каждой аптеке - это хлоргексидин 0,05%.

Именно этим препаратом нужно обработать поверхность, где была моча, и запах убирается.

"В моих клиниках хлоргексидин показал себя очень изумительно", - отметил врач.

Он рекомендует купить хлоргексидин в спрее, потому что так его удобнее применять. Хотя можно купить и в баночке, а потом перелить в пульверизатор.

Хлоргексидином нужно просто побрызгать место, где кот сходил по-маленькому или оставил метку - и запах исчезнет.

Как избавиться от неприятного запаха мочи в квартире / скриншот

Смотрите видео - Как избавиться от запаха мочи кота в домашних условиях:

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Кстати, большинство котов, которых подобрали на улице, не имеют точной даты рождения, однако иногда критически необходимо понимать примерный возраст животного - ведь нужно и вакцинацию сделать, и правильно подобрать корм. Поэтому ветеринары и владельцы зообизнеса выделяют несколько ключевых способов, по которым можно узнать необходимую информацию. Читайте материал: Как определить возраст кота - топ самых простых способов.

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