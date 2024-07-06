Украине запретят бить оружием Франции по РФ: громкое заявление Ле Пен

Марин Ле Пен исключает вероятность ввода французских войск в Украину.

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Марин Ле Пен не согласна с позицией Эммануэля Макрона по Украине / Коллаж Главред, фото - пресс-служба Европарламента

В случае прихода к власти ультраправой партии "Национальное объединение", будет отменено разрешение Украине наносить удары по территории страны-агрессора французским оружием.

Об этом заявила лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью CNN. Она также исключает вероятность ввода французских войск в Украину, что ранее допускал президент Эммануэль Макрон.

По словам главы партии-фаворита парламентских выборов, единственной "красной линией" в отношении Украины является недопущение того, чтобы Франция стала "воюющей стороной". Она это связала с использования этих ракет, которые предоставляет Париж, против целей на территории РФ.

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"Если Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то войска не будут отправлены в Украину. Последнее слово за премьером", – сказала Ле Пен.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Вероятность отправки западных войск в Украину

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщалось ранее, появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину. Даже самый невероятный сценарий должен быть рассмотрен, подчеркнула Наталия Глоба.

/ Инфографика Главреда

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