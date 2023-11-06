Как повысить скорость Интернета дома: советы специалистов

Проверить скорость Интернета можно использовать специальные сайты и приложения, однако иногда проблема медленного Интернета может скрываться на вашем компьютере или телефоне. IT-специалисты рассказали, как можно улучшить ситуацию с Интернетом дома и на работе.
Программисты на своем канале в Youtube поделились лайфхаками, как увеличить скорость сети на ноутбуке. Скорость Интернета можно отрегулировать дома, если разобраться с основными проблемами вашего устройства.
Почему резко упала скорость Интернета
Специалисты объяснили, что скорость Интернета зависит от ряда факторов. Это может быть опасное соединение, неправильные настройки браузера или самая распространенная причина - проблемы с роутером. Также Интернет может плохо работать из-за того, что деньги на счете закончились.
Чтобы улучшить скорость и качество Интернета есть несколько способов:
- стоит выбрать качественный высокоскоростной модем,
- проверьте на повреждение провода сети, потому что из-за повреждения Интернет может плохо работать.
Плохая скорость Интернета через Wi-Fi
Качество и скорость Интернет-подключения через сеть Wi-Fi зависит от настройки вашего компьютера. Также на это влияет и расположение устройства. Wi-Fi работает на специальных частотах. Использование телефона рядом с ноутбуком препятствует и может полностью блокировать беспроводное подключение к Интернету
На скорость подключения может влиять и расположение роутера, ибо точки доступа. Повысить скорость Интернета можно, если переместить его ближе к точке доступа и чтобы между точкой доступа и компьютером не было физических помех.
Больше интересных новостей:
- Как установить роутер в квартире, чтобы не было проблем с Интернетом
- Как подключить повербанк к роутеру и быть с интернетом даже без света
- Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам интернет