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Иллюзия поразила Интернет: только гений скажет, в какую сторону она двигается

Юрий Берендий
9 октября 2023, 12:50 обновлено 9 октября, 12:54
Невероятно сложная оптическая иллюзия вращающейся женщины. А вы сможете указать в какую именно сторону она крутится?
Бабушка, иллюзия
Это сможет отгадать только настоящий гений / Коллаж Главред, фото: depositphotos.com, скриншот из видео

Оптические иллюзии интересный феномен, который исследует восприятие людей и визуальное восприятие. Они вызывают определенные впечатления или восприятия, которые противоречат фактическим объективным свойствам изображений.

Оптические иллюзии долгое время были фаворитами Интернета, вызывая многочисленные дебаты в интернете в прошлом от звука "Янни или Лорел" до черно-синего и бело-золотого платья. Причина, по которой мы часто так интересуемся оптическими иллюзиями, заключается в том, что то, что мы видим или слышим, противоречит физической реальности или противоречит ей.

Од Олива, ученый-когнитивист из Массачусетского технологического института, сказал Popular Mechanics, что "человеческий мозг действительно настроен на изучение новых вещей. Все, что является новым и удивительным, нам естественно нравится, потому что это означает, что мы можем чему-то из этого научиться", - сообщает indy100.com.

Иллюзию "вращающейся женщины", впервые опубликовали на YouTube в 2018 году, у зрителей спрашивали: "Эта женщина крутится влево или вправо (за или против часовой стрелки)? Или в обе стороны?"

Многие оставили комментарии, поделившись увиденным:

"Мне пришлось смотреть несколько раз, чтобы увидеть обе стороны", — написал один пользователь.

"Мой мозг естественным образом видит, как она поворачивается по часовой стрелке. Но после достаточного наблюдения, если я изменю фокус, она может изменить свое направление".

"Сначала я подумал и то, и другое, но когда я сосредотачиваюсь на глазах, носу и рту, когда он вращается, я просто вижу, как он вращается влево (по часовой стрелке)", — написал другой пользователь.

Один пользователь даже сказал, что эта женщина " вообще не крутится!"А скорее" качается как маятник!"

Посмотрите сами на крутящуюся женщину:

Итак, что вы видите? Она поворачивается влево, вправо или в обе стороны?

Если вы хотите проверить, насколько вы внимательный человек, то вам в этом поможет следующая загадка, в которой нужно найти кошку на картинке.

Также, ранее мы предлагали вам оптическую иллюзию в которой необходимо найти девушку, спрятанную среди фламинго.

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оптическая иллюзия головоломки
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