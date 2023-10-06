Это под силу лишь гениям: только 15% людей могут найти 5 подков за 10 секунд

15% людей могут заметить пять подков в течение 10 секунд в этой головоломке. Как вы думаете, вы справитесь с задачей, ведь это сложнее, чем вы думаете.

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Только 15% людей могут найти 5 подков за 10 секунд / Коллаж Главред, фото: Genting Casino, depositphotos.com

Оптические иллюзии, часто называемые оптическими или визуальными иллюзиями, представляют собой особые образы или сцены, которые должны обманывать наше зрительное восприятие и вызывать неправильное восприятие реальности. Оптические иллюзии могут быть очень интересными и удивительными явлениями и обычно базируются на специфических законах восприятия света и форм визуального восприятия.

Цель многих оптических иллюзий - продемонстрировать, как наше зрительное восприятие может быть обмануто и как мозг воспринимает и обрабатывает визуальную информацию. Они помогают изучать принципы восприятия, важные для психологии, нейробиологии и других наук. также эти иллюзии могут быть интересными для забавы и развлечения.

Дополнительным доказательством того, что это большое испытание, является то, что только 15 процентов игроков могут заметить пять подков в течение 10 секунд в этой оживленной конюшне. Хотя это может показаться простым, в стиле настоящей головоломки - это сложнее, чем кажется, указывает mirror.

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Игровые эксперты из Genting Casino создали эту головоломку, чтобы предложить вам найти пять скрытых подков в оживленной сцене. Как бы просто это ни звучало, ваш мозг может работать против вас и привлекать ваше внимание к более очевидным деталям изображения.

Только 15% людей могут найти все пять подков менее чем за 10 секунд. / фото: Genting Casino

Не волнуйтесь, если вы не найдете их вовремя, чем больше вы это сделаете, тем быстрее вы станете.

Вам удалось найти все подковы? Если вам сложно, вот подсказки.

Сначала обратите внимание на верхний правый угол, вы увидите две подковы друг на друге. Переведите взгляд в середину изображения, на корыто с водой - вы увидите еще одну подкову, прикрепленную к коробке. Наконец, есть еще одна подкова, прикрепленная к другому корыту с левой стороны изображения.

Если вы хотите проверить, насколько вы внимательный человек, то вам в этом поможет следующая загадка, в которой нужно отыскать кота на картинке.

Также ранее мы предлагали вам оптическую иллюзию в которой необходимо найти девушку, спрятанную среди фламинго.

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