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99% людей не справляются за 9 секунд: удивительная оптическая иллюзия с пандой

Юрий Берендий
5 октября 2023, 17:15
Эта задача не под силу каждому. Запутаться слишком легко.
Головоломка
Головоломка / коллаж Главред, фото: Buzzfeed, depositphotos.com

Оптические головоломки - это разновидность головоломок, которые требуют от игрока рассматривать и анализировать различные оптические образы, чтобы решить задачу или отгадать головоломку. Они могут быть интересным и веселым способом скоротать время.

Проверьте свое зрение с помощью нашей последней головоломки с оптической иллюзией животных. Это веселое занятие обязательно проверит ваш разум, игроки должны заметить детеныша панды, спрятанного среди людей на фото. Пишет express.co.uk.

Задачу нужно выполнить на скорость. Создатель утверждает, что 99 процентам людей трудно сделать это менее чем за 9 секунд.

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Головоломка
Где находится панда? / Фото: Buzzfeed

Можете ли вы быть частью этого одного процента?

Такие головоломки не всегда легко разгадать, поскольку часто все сливается в одно целое. Включите таймер и посмотрите, как быстро вы сможете разгадать оптическую иллюзию.

На старой фотографии изображена большая группа студентов, как мужчин, так и женщин.

Но если присмотреться достаточно внимательно, где-то на картинке прячется панда.

Ответ: Панда находится в центре правой стороны фотографии
Ответ: Панда находится в центре правой стороны фотографии / Фото: Buzzfeed

Если вам удастся найти панду менее чем за 9 секунд, вы успешно завершите головоломку быстрее, чем 99 процентов других. В целом, оптические головоломки могут быть интересным и полезным развлечением для развития различных когнитивных навыков и развлечения.

Напомним, ранее мы рассказывали о головоломке в которой необходимо найти 6 хорошо замаскированных слов на рисунке с изображением футбольной игры. На задание дается всего 12 секунд, что делает его еще более сложным.

Также есть очень сложная оптическая иллюзия, которая способна запутать кого угодно, ведь нужно будет найти число 780 среди большого количества чисел 708. только самые внимательные смогут выполнить задание всего за 10 секунд.

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животные головоломки
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