Дают ли отпуск во время военного положения: кого коснется и как получить

В Украине во время действия военного положения работодатели имеют право не предоставлять своим сотрудникам отпуск, говорят чиновники.

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Дают ли отпуск во время военного положения? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Украине во время действия военного положения работодатели имеют право не предоставлять своим сотрудникам отпуск ‒ однако только тем, которые работают на объектах критической инфраструктуры. Такие нормы предусматривает закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

При этом работодатель не имеет право не дать отпуск, если:

сотрудница идет в декрет или в отпуск по уходу за ребенком до трех лет;

сотрудник не привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры.

Однако, говорят чиновники, есть один важный нюанс. По закону (статья 79 Трудового кодекса) на каждом предприятии должен каждый год составляться график отпусков с учетом интересов производства и личных интересов работников.

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Когда такой график наличествует, работодатель может отказать сотруднику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, которые определены графиком отпусков.

Во всех остальных случаях работодатель не имеет никакого права отказывать сотрудникам в ежегодном отпуске. Но заявление о нем должно быть написано не позднее чем через за две недели до даты начала отпуска.

Государственная служба Украины по вопросам труда Гоструда реализует государственную политику в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, осуществления государственного горного надзора, а также по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности, на случай безработицы в части назначения, начисления и выплаты пособия, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц, сообщает "Википедия".

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине провели индексацию пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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