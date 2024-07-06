Тела зажало в автобусе: в Ровенской области фура убила сразу 14 человек

В результате аварии погибли 14 человек, среди них есть 6-летний ребенок.

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Ужасная авария в Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: Игорь Клименко, Нацполиция

В Ровенской области произошла жуткая авария. Автоцистерна влетела в маршрутный микроавтобус. Среди всех, кто был в транспорте, выжил только один человек. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Известно, что в результате аварии погибли 14 человек. Среди них есть ребенок - 6-летняя девочка. От удара микроавтобус просто смяло, там до сих пор продолжают искать людей.

"На месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП. Соболезнования семьям погибших", - написал Клименко. видео дня

В этой кровавой аварии выжить удалось только одной женщине, но за ее жизнь до сих пор борются медики.

Как сообщал Главред, в начале июня в чешском городе Пардубице произошла серьезная авария. Ночной экспресс, который следовал в Украину столкнулся с товарным поездом, ехавшим в обратном направлении. Погибли четыре пассажира, еще более двадцати человек получили травмы, среди них есть и дети.

В Польше неподалеку от города Быдгощ произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 4-летняя украинка. Ее мама попала в больницу с различными травмами.

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