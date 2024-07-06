"Чтобы вы все сдохли": в Одессе тренер пожелал смерти всем защитникам Украины

В Одессе в тренажерном зале произошел жесткий скандал с фитнес-тренером и бывшим военным. Тренер обругал мужчину в военной форме и пожелал смерти ему и другим защитникам. Видео уже разлетелось в Сети. Его обнародовал активист Демьян Ганул.
Мужчина работал в одном из тренажерных залов Одессы. В этот момент туда пришли мужчины в военной форме. Тренер начал ругать их, несмотря на то, что мужчина в форме рассказывал, как воевал в составе 53-й механизированной бригады.
"Иди [нецензурно] (к черту - Главред), дальше воюй. Зачем ты сюда зашел? Ты что, глухой? Иди [нецензурно] (к черту - Главред), черт. До свидания. Мне [нецензурно] (все равно - Главред), что ты воевал", - кричал тренер.видео дня
Военный попросил тренера назваться и показать документы. Но мужчина продолжил кричать нецензурные слова и желать им смерти.
"Ты для меня не человек, паскуда. Чтобы ты сдох. Чтобы вы там все сдохли, дятлы... Все, кто там воюет", - кричал тренер.
Смотрите видео с конфликтом в Одессе:
Активист отметил, что тренера зовут Сивастян Гогович.
Впоследствии стало известно, что тренера избили, взяли под руки и отвезли в ТЦК.
Смотрите видео с конфликтом в Одессе:
Что спровоцировало конфликт - пока неизвестно. По одной из версий, в тренажерный зал пришли сотрудники ТЦК и именно на их боди-камеру было снято видео.
Напомним, ранее в Одессе посетитель ветклиники обругал ветерана. Он разозлился из-за того, что бывший военный на протезах не смог подойти поближе, чтобы осмотреть собаку. После этого мужчина начал кричать и посылать ветерана.
Позже мужчина прибежал с извинениями и снова оскандалился. Он начал извиняться, но при этом звучали оправдания: "Я не видел, я не знал". Этот мужчина также возмутил тем, что ему не понравилось, как он выглядел на видео, разлетевшемся в соцсетях.
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