Кто делает дырки на капусте: бабушкины копеечные средства спасут урожай от вредителей

Кто делает дырки на капусте?
На листьях капусты дырки могут оставлять различные вредители, сообщает GrowVeg?
- Капустная белянка: гусеницы зеленого цвета с желтыми полосками, могут прогрызать крупные дыры.
- Капустная совка: гусеницы бурого цвета, прогрызают дыры по краям листьев.
- Слизни и улитки: оставляют на листьях удлиненные скользкие следы и дыры неправильной формы.
- Крестоцветная блошка: мелкие жучки, прогрызают в листьях мелкие дырочки, похожие на уколы.
- Капустная тля: мелкие насекомые, высасывают соки из листьев, постепенно листья желтеют и деформируются, могут появиться дырочки.
Кроме вредителей, дырки на капусте могут быть вызваны:
Недостатком кальция. Дырочки появляются по краям листьев, затем коричневеют и отмирают.
Болезнями. Например, черной ножкой, при которой на листьях появляются бурые пятна с дырочками.
Чем обработать капустные листья?
Для обработки капустных листьев от насекомых-вредителей можно использовать различные методы, включая химические и натуральные средства. Вот несколько вариантов:
Химические средства
Инсектициды:
- Карбаматы (например, Карбофос).
- Пиретроиды (например, Децис, Фастак).
- Органофосфаты (например, Диазинон).
Перед использованием химических средств обязательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте меры предосторожности.
Натуральные средства
Настои и отвары:
- Настой чеснока: Измельчите 200 г чеснока, залейте 1 литром воды, дайте настояться 5-7 дней, затем разбавьте 10 литрами воды и опрыскайте капусту.
- Отвар луковой шелухи: Залейте 200 г луковой шелухи 2 литрами кипятка, настаивайте 2 дня, процедите и разбавьте 10 литрами воды.
- Мыльный раствор: Растворите 200 г хозяйственного мыла в 10 литрах воды и опрыскайте растения. Мыло помогает смывать насекомых и создаёт защитную плёнку.
- Зольный раствор: Смешайте 1 стакан древесной золы с 10 литрами воды и добавьте 40 г мыла. Опрыскивайте капусту этим раствором.
Превентивные меры
- Севооборот. Чередуйте посадки капусты с другими культурами, чтобы снизить накопление вредителей в почве.
- Удаление поврежденных листьев. Регулярно осматривайте капусту и удаляйте поврежденные листья, чтобы снизить популяцию вредителей.
- Использование укрытий. Накрывайте капусту нетканым материалом для защиты от насекомых.
Выбор метода обработки зависит от конкретной ситуации и наличия вредителей. Натуральные и биологические методы обычно более безопасны для окружающей среды и здоровья человека.
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