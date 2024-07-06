Кто делает дырки на капусте: бабушкины копеечные средства спасут урожай от вредителей

"Почему капуста в дырках?" ‒ порой начинающие садоводы никак не могуть взять, откуда берутся отверстия на листках капусты. Главред решил ответить на вопрос.

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Почему капуста в дырках? / ua.depositphotos.com

Кто делает дырки на капусте?

На листьях капусты дырки могут оставлять различные вредители, сообщает GrowVeg?

Капустная белянка: гусеницы зеленого цвета с желтыми полосками, могут прогрызать крупные дыры.

Капустная совка: гусеницы бурого цвета, прогрызают дыры по краям листьев.

Слизни и улитки: оставляют на листьях удлиненные скользкие следы и дыры неправильной формы.

Крестоцветная блошка: мелкие жучки, прогрызают в листьях мелкие дырочки, похожие на уколы.

Капустная тля: мелкие насекомые, высасывают соки из листьев, постепенно листья желтеют и деформируются, могут появиться дырочки.

Кроме вредителей, дырки на капусте могут быть вызваны:

Недостатком кальция. Дырочки появляются по краям листьев, затем коричневеют и отмирают.

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Болезнями. Например, черной ножкой, при которой на листьях появляются бурые пятна с дырочками.

Чем обработать капустные листья?

Для обработки капустных листьев от насекомых-вредителей можно использовать различные методы, включая химические и натуральные средства. Вот несколько вариантов:

Химические средства

Инсектициды:

Карбаматы (например, Карбофос).

Пиретроиды (например, Децис, Фастак).

Органофосфаты (например, Диазинон).

Перед использованием химических средств обязательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте меры предосторожности.

Натуральные средства

Настои и отвары:

Настой чеснока: Измельчите 200 г чеснока, залейте 1 литром воды, дайте настояться 5-7 дней, затем разбавьте 10 литрами воды и опрыскайте капусту.

Отвар луковой шелухи: Залейте 200 г луковой шелухи 2 литрами кипятка, настаивайте 2 дня, процедите и разбавьте 10 литрами воды.

Мыльный раствор: Растворите 200 г хозяйственного мыла в 10 литрах воды и опрыскайте растения. Мыло помогает смывать насекомых и создаёт защитную плёнку.

Зольный раствор: Смешайте 1 стакан древесной золы с 10 литрами воды и добавьте 40 г мыла. Опрыскивайте капусту этим раствором.

Превентивные меры

Севооборот. Чередуйте посадки капусты с другими культурами, чтобы снизить накопление вредителей в почве.

Удаление поврежденных листьев. Регулярно осматривайте капусту и удаляйте поврежденные листья, чтобы снизить популяцию вредителей.

Использование укрытий. Накрывайте капусту нетканым материалом для защиты от насекомых.

Выбор метода обработки зависит от конкретной ситуации и наличия вредителей. Натуральные и биологические методы обычно более безопасны для окружающей среды и здоровья человека.

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