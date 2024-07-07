"Нужно снимать войска": Жданов раскрыл направление главного удара РФ

Российским захватчикам необходимо держать основной фронт, подчеркнул Олег Жданов.

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/ Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Если у армии страны-агрессора РФ появятся явные проблемы с личным составом и техникой, то им сразу придется отводить силы с Харьковского направления, заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Фокус, российским захватчикам необходимо держать основной фронт в Донецкой и Луганской областях.

"В РФ нет свободных резервов живой силы и бронетехники. Чтобы сохранять наступательный темп на позиции ВСУ, нужно снимать войска. Известно, что полк сняли с Лиманского и Купянского направлений, полноценных дивизий там не осталось", — отметил эксперт. видео дня

Жданов также прокомментировал информацию о том, что РФ якобы открыла новое направление в Сотницком Казачке. Он добавил, что ВС РФ пытаются закрепиться и заставить ВСУ перебросить туда части для удержания плацдарма.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

/ Главред

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