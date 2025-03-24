Как понять, что собака любит своего хозяина: 5 неочевидных признаков

Вы узнаете:
- Почему собаки привязываются к людям
- Как выражается их любовь
Собаки по своей природе социальные животные, поэтому, чтобы по-настоящему "процветать", они нуждаются в общении и ласке со стороны своих владельцев. Однако, как собаки показывают свою любовь?
Главред решил разобраться, какое поведение собак указывает на то, что они любят своего хозяина.
Как собаки проявляют любовь к хозяевам
Адем Фехми, специалист по поведению собак, говорит, что собачья "любовь" основывается на доверии, которое можно построить с помощью ласки и приманок, таких как еда и игрушки, включая физические упражнения и игры, которые могут обеспечить важную психическую и физическую связь, пишет express.co.uk.
"Вот почему часто кажется, что собака имеет большую привязанность к своим главным опекунам, чем к другим. Это имеет смысл, поскольку эти "приманки" удовлетворяют их потребности как социальных млекопитающих, и многие породы и типы собак были выведены в наше время, чтобы обеспечить нам общество", - сказал он.
Действия собаки, которые говорят о том, что он вас любит:
- Собака ищет вас, чтобы провести с вами время. Это может принимать различные формы, включая приветствие у входной двери, поиск вас, если вы находитесь в другой комнате, или вечернее прижимание к вам на диване.
- Собака с удовольствием отдыхает в вашем пространстве. Счастливая и довольная собака сможет полностью расслабиться в вашем присутствии. Вы также можете увидеть, как она расслабляется в более уязвимых позах, например, лежа на боку или даже на спине, закинув лапы вверх. Это признак того, что животное доверяет вам.
- Виляние хвостом и мягкое выражение лица. Такие действия указывают на то, что животное чувствует себя рядом с вами в безопасности и полностью доверяет.
- Собака наклоняется, когда вы ее гладите. Это еще один знак привязанности со стороны собаки. Хотя некоторым животным может не нравиться, когда к ним прикасаются, многие из них прижимаются к хозяину, когда их гладят.
- Собака инициирует игру с вами. Поощрение к игре - это способ завоевать вашу привязанность и внимание, что может быть ключевым показателем того, что собака ценит ваше присутствие.
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