Как понять, что собака любит своего хозяина: 5 неочевидных признаков

Специалист по поведению собак назвал ключевые признаки того, что собака вас любит.

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Как собаки выражают любовь / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему собаки привязываются к людям

Как выражается их любовь

Собаки по своей природе социальные животные, поэтому, чтобы по-настоящему "процветать", они нуждаются в общении и ласке со стороны своих владельцев. Однако, как собаки показывают свою любовь?

Главред решил разобраться, какое поведение собак указывает на то, что они любят своего хозяина.

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Как собаки проявляют любовь к хозяевам

Адем Фехми, специалист по поведению собак, говорит, что собачья "любовь" основывается на доверии, которое можно построить с помощью ласки и приманок, таких как еда и игрушки, включая физические упражнения и игры, которые могут обеспечить важную психическую и физическую связь, пишет express.co.uk.

"Вот почему часто кажется, что собака имеет большую привязанность к своим главным опекунам, чем к другим. Это имеет смысл, поскольку эти "приманки" удовлетворяют их потребности как социальных млекопитающих, и многие породы и типы собак были выведены в наше время, чтобы обеспечить нам общество", - сказал он.

Действия собаки, которые говорят о том, что он вас любит:

Собака ищет вас, чтобы провести с вами время. Это может принимать различные формы, включая приветствие у входной двери, поиск вас, если вы находитесь в другой комнате, или вечернее прижимание к вам на диване.

Это может принимать различные формы, включая приветствие у входной двери, поиск вас, если вы находитесь в другой комнате, или вечернее прижимание к вам на диване. Собака с удовольствием отдыхает в вашем пространстве. Счастливая и довольная собака сможет полностью расслабиться в вашем присутствии. Вы также можете увидеть, как она расслабляется в более уязвимых позах, например, лежа на боку или даже на спине, закинув лапы вверх. Это признак того, что животное доверяет вам.

Виляние хвостом и мягкое выражение лица. Такие действия указывают на то, что животное чувствует себя рядом с вами в безопасности и полностью доверяет.

Такие действия указывают на то, что животное чувствует себя рядом с вами в безопасности и полностью доверяет. Собака наклоняется, когда вы ее гладите. Это еще один знак привязанности со стороны собаки. Хотя некоторым животным может не нравиться, когда к ним прикасаются, многие из них прижимаются к хозяину, когда их гладят.

Это еще один знак привязанности со стороны собаки. Хотя некоторым животным может не нравиться, когда к ним прикасаются, многие из них прижимаются к хозяину, когда их гладят. Собака инициирует игру с вами. Поощрение к игре - это способ завоевать вашу привязанность и внимание, что может быть ключевым показателем того, что собака ценит ваше присутствие.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

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