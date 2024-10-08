Как убрать известковый налет в чайнике: нужен всего один ингредиент

Часто бывает так, что на внутренней поверхности чайника накапливается известковый налет, который трудно отмыть обычным моющим средством. Но существует один лайфхак, который поможет в очистке кухонных принадлежностей, пишет Express.co.uk.
Чем можно убрать известковый налет с чайника
Чтобы просто, быстро и эффективно отмыть чайник, вам понадобится только лимонная кислота.
Она прекрасно удаляет известковый налет внутри чайника за 10 минут - и никакого скрабирования не нужно.
Как отмыть чайник лимонной кислотой
Вскипятите чайник с небольшим количеством воды и добавьте две ложки лимонной кислоты.
Оставьте данный раствор в чайнике на 10 минут, а тогда промойте его. Накипь будет "отходить" сама.
Кроме того, лимонную кислоту можно использовать для обезжиривания кухонных кастрюль и сковородок, а также для удаления любых следов ржавчины в других местах.
Смотрите видео, как отмыть чайник:
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