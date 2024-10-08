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Кастрюли будут сиять, как новые: блогер поделилась простым способом, как отмыть нагар

Руслана Заклинская
8 октября 2024, 21:27
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Эксперт по гигиене поделилась простым трюком, благодаря которому больше не придется тратить часы на мытье сковородок и кастрюль.
Кастрюли будут сиять, как новые: блогер поделилась простым способом, как отмыть нагар
Как отмыть пригоревшую еду с кастрюль и сковородок без лишних усилий / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Нет ничего более неприятного, чем после вкусного ужина увидеть гору грязной посуды, особенно кастрюль и сковородок. Однако, эксперт по гигиене поделилась простым лайфхаком, который может существенно облегчить процесс мытья посуды. Она обещает, что благодаря этому методу больше не придется тратить время на тщательное мытье сковородок, пишет Mirror.

Мадам Свит, которая регулярно делится советами по уборке, предлагает простой способ, который сделает ваши кастрюли "чище, чем когда-либо". В видео, опубликованном в TikTok, она раскрыла свой секрет: вместо обычного средства для посуды используйте таблетки для посудомоечной машины.

"Если в кастрюлях осталась грязь, просто наполните их водой, добавьте таблетку для посудомоечной машины, поставьте на плиту и доведите до кипения. После этого оставьте кипятиться еще пять минут, а затем просто вылейте воду. Вся грязь легко отойдет", - советует женщина.

видео дня

Этот метод сразу стал популярным, ведь многие пользователи TikTok поделились своим восторгом. Один из подписчиков отметил: "Это действительно быстро! Я просто оставляю воду в кастрюле, а на утро все счищаю одним движением".

Смотрите видео, как быстро отмыть кастрюли и сковородки:

Однако некоторые пользователи предостерегают от использования химических средств во время кипячения. Один из комментариев отмечает: "Не кипятите химические вещества, ведь они могут попасть в воздух, которым вы дышите". На это Мадам Свит ответила, что стоит просто держать крышку закрытой во время процесса кипячения, чтобы минимизировать риск.

универсальное чистящее средство
Универсальное средство для чистки / Інфографіка: Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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