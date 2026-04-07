Говорить "взаїмно" — это грубая ошибка: как правильно сказать по-украински

В повседневных разговорах украинцы часто автоматически реагируют на "спасибо" или "хорошего дня" коротким "взаимо". Оно звучит настолько естественно, что мало кто задумывается: является ли это слово нормативным для украинского языка. Филолог Лариса Чемерис объясняет, что именно здесь скрывается языковая ловушка.
Почему "взаїмно" — не литературная форма
Популярная форма "взаїмно" — результат влияния других языков, прежде всего русского "взаимно" и польского wzajemnie. Из-за этого слово и закрепилось в разговорном употреблении, хотя в украинской литературной норме оно считается ненормативным.
Украинский язык имеет другую, правильную форму — "взаємно", образованную от прилагательного "взаємний", где сохраняется звукосочетание -є-.
Какие слова использовать вместо "взаїмно"
Филологи советуют выбирать один из двух нормативных вариантов:
- взаємно
- навзаєм
Последнее — благозвучная альтернатива, образованная от сочетания "на" + "взаєм" и означающая "в ответ", "взаимностью". Ударение падает на второй слог: навзАєм.
Как отвечать правильно
- "Гарного дня!" - "Взаємно!"
- "Рада тебе бачити!" - "Навзаєм!"
Лингвисты подчеркивают, что в формальной, публичной или просто грамотной речи следует избегать калькированной формы "взаїмно". В украинском языке есть собственные, нормативные и благозвучные соответствия.
Смотрите видео о том, как правильно говорить: "взаимно" или "навзаем"
@lara_ukr#изучаемукраинский#разговаривайпо-украински#говорипо-украински#грамотностьэтопривлекательно#грамотность#всебудетукраина????#украинскийтикток♬ оригинальный звук - Украинский язык ??
Вас может заинтересовать:
- Редкое украинское слово "дебера": что оно на самом деле означает
- Слово "гимн" — это ошибка: как правильно называть главную песню Украины
- Совсем не "високосний": как на украинском правильно называть год с 366 днями
О персонаже: Лариса Чемерис
Лариса Чемерис — филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.
