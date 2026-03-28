Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собак

Вы узнаете:
- Какие растения наиболее токсичны для собак
- Что посадить вместо ядовитых для питомцев растений
Для многих владельцев собак сад — это не просто место для отдыха на свежем воздухе, но и площадка, где их питомцы могут свободно и безопасно гулять. Но весна приносит новые опасности. Когда расцветают луковичные растения и появляются свежие цветы на клумбах и бордюрах, возникают скрытые угрозы. Дело в том, что многие распространенные виды цветов токсичны для собак.
Эксперты назвали изданию Country Living три популярных весенних цветка, которые лучше не выращивать в саду владельцам собак, и посоветовали, чем их лучше заменить.
Какие цветы токсичны для собак
Нарциссы ядовиты для собак и кошек при проглатывании. Они содержат ликорин — соединение, которое может вызывать проблемы с пищеварением, а другие части растения могут раздражать ротовую полость, горло и кожу.
Луковицы особенно опасны, поэтому, если ваш питомец склонен грызть растения или перекапывать клумбы, лучше вообще избегать нарциссов.
Вместо нарциссов посадите первоцвет. Этот классический английский деревенский цветок с яркими желтыми цветами — прекрасная альтернатива нарциссам. У этого растения сладкий абрикосовый аромат, и, что важнее всего, первоцвет не причинит вреда вашим питомцам, если они случайно откусят кусочек.
Наперстянки выглядят роскошно с их высокими, трубчатыми соцветиями. Но эти растения представляют серьезную опасность для собак . Каждая часть растения содержит сердечные гликозиды — сильнодействующий токсин, который может быть смертельным при проглатывании. Если вы подозреваете, что ваш питомец съел наперстянку, немедленно обратитесь к ветеринару.
Вместо наперстянки посадите львиный зев. У львиного зева может и нет таких ярких цветов, как у наперстянки, но он также образует красочные соцветия на высоких стеблях — и, что самое важное, он безопасен для собак. Кроме того, он считается мощным опылителем с ранней весны до первых заморозков.
Ромашки - быстрорастущие полевые цветы с крупными, открытыми соцветиями очень привлекают опылителей, но их небезопасно выращивать в садах, где гуляют домашние животные. Хотя это и не очень ядовитое растение, ромашки вызывают проблемы с желудком при употреблении в пищу.
Вместо ромашек посадите белые васильки. Они цветут с июня по сентябрь и являются отличной альтернативой.
Васильки привлекают пчел и бабочек и могут гармонично сосуществовать с домашними животными, поскольку не представляют для них никакой опасности.
О ресурсе: Country Living
Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.
Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.
Издание публикует материалы на аткие темы:
- дом и интерьер;
- садоводство;
- рецепты и еда;
- рукоделие;
- сельский и "медленный" образ жизни.
Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред