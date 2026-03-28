Популярные цветы могут отравить: какие растения наиболее токсичны для собак

Анна Ярославская
28 марта 2026, 11:37
Чем заменить опасные цветы? Названы безопасные альтернативы для сада с собакой.
Какие цветы токсичны для собак
Какие цветы токсичны для собак

Вы узнаете:

  • Какие растения наиболее токсичны для собак
  • Что посадить вместо ядовитых для питомцев растений

Для многих владельцев собак сад — это не просто место для отдыха на свежем воздухе, но и площадка, где их питомцы могут свободно и безопасно гулять. Но весна приносит новые опасности. Когда расцветают луковичные растения и появляются свежие цветы на клумбах и бордюрах, возникают скрытые угрозы. Дело в том, что многие распространенные виды цветов токсичны для собак.

Эксперты назвали изданию Country Living три популярных весенних цветка, которые лучше не выращивать в саду владельцам собак, и посоветовали, чем их лучше заменить.

Какие цветы токсичны для собак

Нарциссы ядовиты для собак и кошек при проглатывании. Они содержат ликорин — соединение, которое может вызывать проблемы с пищеварением, а другие части растения могут раздражать ротовую полость, горло и кожу.

Луковицы особенно опасны, поэтому, если ваш питомец склонен грызть растения или перекапывать клумбы, лучше вообще избегать нарциссов.

Вместо нарциссов посадите первоцвет. Этот классический английский деревенский цветок с яркими желтыми цветами — прекрасная альтернатива нарциссам. У этого растения сладкий абрикосовый аромат, и, что важнее всего, первоцвет не причинит вреда вашим питомцам, если они случайно откусят кусочек.

Ядовитые растения для собак: ромашки, наперстянки, нарциссы

Наперстянки выглядят роскошно с их высокими, трубчатыми соцветиями. Но эти растения представляют серьезную опасность для собак . Каждая часть растения содержит сердечные гликозиды — сильнодействующий токсин, который может быть смертельным при проглатывании. Если вы подозреваете, что ваш питомец съел наперстянку, немедленно обратитесь к ветеринару.

Вместо наперстянки посадите львиный зев. У львиного зева может и нет таких ярких цветов, как у наперстянки, но он также образует красочные соцветия на высоких стеблях — и, что самое важное, он безопасен для собак. Кроме того, он считается мощным опылителем с ранней весны до первых заморозков.

Ромашки - быстрорастущие полевые цветы с крупными, открытыми соцветиями очень привлекают опылителей, но их небезопасно выращивать в садах, где гуляют домашние животные. Хотя это и не очень ядовитое растение, ромашки вызывают проблемы с желудком при употреблении в пищу.

Вместо ромашек посадите белые васильки. Они цветут с июня по сентябрь и являются отличной альтернативой.

Васильки привлекают пчел и бабочек и могут гармонично сосуществовать с домашними животными, поскольку не представляют для них никакой опасности.

Безопасные цветы для собак: белые васильки, львиный зев, первоцвет

О ресурсе: Country Living

Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.

Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.

Издание публикует материалы на аткие темы:

  • дом и интерьер;
  • садоводство;
  • рецепты и еда;
  • рукоделие;
  • сельский и "медленный" образ жизни.

Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

