Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

Открытие ученых меняет представление о смерти. По их мнению, мозг способен фиксировать звуки даже после остановки сердца в течение короткого времени.

Ученые рассказали, что слышат люди перед смертью

Исследования околосмертных переживаний раскрыли тревожные подробности того, что может происходить с человеком в момент клинической смерти. Ученые выяснили, что в последние секунды жизни люди способны не только ощущать происходящее вокруг, но и слышать слова врачей, фиксирующих их смерть.

Ранее считалось, что смерть сопровождается ощущением спокойствия и "светом в конце туннеля". Однако современные данные указывают на более сложную и неоднозначную картину, иногда гораздо более пугающую. Об этом пишет Express.

Мозг продолжает работать после остановки сердца

По словам исследователей, смерть определяется моментом, когда сердце перестает биться и прекращается кровообращение в мозге. Но это не означает мгновенное исчезновение сознания.

Наблюдения показали, что мозг может сохранять активность еще некоторое время. В этот период человек способен воспринимать окружающую обстановку. Он может слышать разговоры врачей, ощущать происходящее и даже "видеть" комнату, в которой находится.

Пациенты, пережившие остановку сердца и возвращенные к жизни, рассказывали, что слышали, как медики объявляли время их смерти. Эти воспоминания в ряде случаев подтверждались медицинским персоналом.

Почему возникают предсмертные переживания

Ученые объясняют это особенностями работы мозга в экстремальной ситуации. Перед окончательным угасанием активность мозга может резко возрастать.

Исследования показали, что непосредственно перед смертью возникает кратковременный всплеск нейронной активности. Это состояние сравнивают с "режимом повышенной бдительности", когда мозг мобилизует последние ресурсы.

Ученые уверены, что мозг продолжает работать после остановки сердца / Фото: Pexels

Подобные данные были получены в экспериментах, где фиксировались электрические сигналы мозга после остановки сердца. В течение короткого времени наблюдалась активность, связанная с осознанным восприятием.

Почему люди описывают разные ощущения

Несмотря на сходство некоторых рассказов, околосмертные переживания сильно различаются. У одних это чувство покоя, у других же тревога и ощущение реальности происходящего.

Специалисты связывают это с тем, что разные области мозга отключаются не одновременно. В результате возникает разрыв между физическим состоянием тела и активностью сознания.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

