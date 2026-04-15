Что слышат люди в последние секунды жизни: новые данные ученых

Вы узнаете:
- Какие слова человек может услышать перед смертью
- Почему мозг продолжает "слышать" после остановки сердца
- Что на самом деле происходит в последние секунды жизни
Исследования околосмертных переживаний раскрыли тревожные подробности того, что может происходить с человеком в момент клинической смерти. Ученые выяснили, что в последние секунды жизни люди способны не только ощущать происходящее вокруг, но и слышать слова врачей, фиксирующих их смерть.
Ранее считалось, что смерть сопровождается ощущением спокойствия и "светом в конце туннеля". Однако современные данные указывают на более сложную и неоднозначную картину, иногда гораздо более пугающую. Об этом пишет Express.
Мозг продолжает работать после остановки сердца
По словам исследователей, смерть определяется моментом, когда сердце перестает биться и прекращается кровообращение в мозге. Но это не означает мгновенное исчезновение сознания.
Наблюдения показали, что мозг может сохранять активность еще некоторое время. В этот период человек способен воспринимать окружающую обстановку. Он может слышать разговоры врачей, ощущать происходящее и даже "видеть" комнату, в которой находится.
Пациенты, пережившие остановку сердца и возвращенные к жизни, рассказывали, что слышали, как медики объявляли время их смерти. Эти воспоминания в ряде случаев подтверждались медицинским персоналом.
Почему возникают предсмертные переживания
Ученые объясняют это особенностями работы мозга в экстремальной ситуации. Перед окончательным угасанием активность мозга может резко возрастать.
Исследования показали, что непосредственно перед смертью возникает кратковременный всплеск нейронной активности. Это состояние сравнивают с "режимом повышенной бдительности", когда мозг мобилизует последние ресурсы.
Подобные данные были получены в экспериментах, где фиксировались электрические сигналы мозга после остановки сердца. В течение короткого времени наблюдалась активность, связанная с осознанным восприятием.
Почему люди описывают разные ощущения
Несмотря на сходство некоторых рассказов, околосмертные переживания сильно различаются. У одних это чувство покоя, у других же тревога и ощущение реальности происходящего.
Специалисты связывают это с тем, что разные области мозга отключаются не одновременно. В результате возникает разрыв между физическим состоянием тела и активностью сознания.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
