Хлеб не будет засыхать и портиться неделями: что нужно добавить в упаковку

Эксперт по вопросам дома и здоровья подробно описал необычный способ продлить свежесть буханки хлеба на целых две недели, используя только доступный овощ.

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Как хранить хлеб, чтобы он не засыхал и не портился - простое решение / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Многие из нас борются с пищевыми отходами, часто выбрасывая хлеб, фрукты и овощи, которые заплесневели до того, как мы смогли их употребить. Однако эксперт по вопросам дома и здоровья в TikTok поделилась советами, которые помогут сделать так, чтобы еда никогда не пропадала зря, сообщает Express.

Среди ее советов выделяется один: метод, который потенциально может сохранить ваш хлеб свежим и без плесени в течение трех недель.Катя Макл поделилась простым, но эффективным советом, как уберечь хлеб от плесени и предотвратить его быстрое высыхание: просто положите в пакет вместе с кусочками хлеба палочку сельдерея.

В своем видео "Советы по сохранению продуктов питания", которое было размещено на ее аккаунте @katya.mackle, она рассказала: "Для того, чтобы хлеб хранился дольше, я использую сельдерей.

видео дня

"Хлеб не сохнет и не плесневеет в течение 2-3 недель", - утверждает она.

Смотрите видео о том, как продлить срок хранения хлеба:

Хотя хлебницы, пластиковые обертки и льняные салфетки являются популярными средствами для сохранения свежести хлеба, они, как правило, неэффективны для продления срока хранения хлеба больше, чем на несколько дней.

С другой стороны, морозильная камера - идеальный способ остановить черствение и плесневение, а при условии правильного использования - и порчу вкуса.

Эксперты по пищевым продуктам клянутся определенным методом сохранения свежеиспеченного вкуса хлеба при хранении его в морозильной камере.

Лиза Брукс, шеф-повар и владелица сервиса персонального шеф-повара Heart & Soul, рассказала, что для эффективной заморозки хлеба она использует технику наслоения.

Она объяснила, что как магазинный, так и домашний хлеб "должен хорошо замораживаться", если его завернуть в два слоя полиэтиленовой пленки перед тем, как положить в пластиковый пакет, закрывающийся для замораживания.

Независимо от того, нарезанный он или целый, почти любой груз может храниться идеально свежим в течение нескольких недель без риска получить ожог в морозильной камере.

Некоторые эксперты по хлебу, в частности Дрю Гимма, директор по производству Bread Man Baking Co., считают, что предварительная нарезка хлеба дает лучшие результаты при размораживании.Дрю объяснил, что это означает, что "вы можете разморозить ровно столько, сколько вам нужно, а не всю буханку".

Хотя некоторые люди избегают замораживания кусочков хлеба, опасаясь, что они слипнутся, Дрю предложил простой способ решения этой проблемы.

Если проложить между кусочками хлеба квадрат жиронепроницаемой бумаги, то они не слипнутся и их можно будет легко разморозить, а затем наслаждаться хлебом.

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