Зачем нужны осиновые колья: от чего может защитить древний оберег

В верованиях наших предков немало предметов, растений и животных наделялись магической силой. В частности, осину считали помощницей в том случае, если нужно защититься от всякой нечисти - чертей, ведьм, колдунов и т.п. Например, чтобы уберечь коров и телят от ведьмы, в ограду втыкали осиновые колья.
Саму осину считали "нечистым", "плохим", "не Божьим" деревом, и именно поэтому считалось, что она является одним из самых эффективных методов защиты от "нечисти". Об этом рассказывается в научной статье Анастасии Кривенко "Осина в традиционных демонологических представлениях волынян".
Осиновый кол использовали также для того, чтобы защититься от упырей. Наши предки верили, что некоторые люди (например, самоубийцы или те, которые при жизни "знались с нечистым") могут ходить после смерти. Их называли упырями, и, чтобы защититься от них, к ним на могилу забивали осиновый кол. По распространенной до сих пор традиции в некоторых местах самоубийц до сих пор хоронят за пределами кладбища, а на месте их захоронения забивают осиновый кол.
"Осина, согласно народным представлениям не только украинцев, но и других славянских народов, должна не выпустить такого мертвеца из могилы", - отмечается в научной статье.
Также осину использовали не только от неупокоенных мертвецов, но и от ведьм. Чтобы защититься от ведьм, такие колья вбивали возле дверей хлева, ворот, а также забивали осиновый кол в пороге.
Но использовали осину также с другими целями, например, для "лечения" от лихорадки - в таком случае на высоте роста больного делали отверстие в стене, закладывали в него обрезанные ногти и несколько волос человека, страдавшего от этой болезни, и забивали в отверстие осиновый кол. Считалось, что это могло помочь от болезни.
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