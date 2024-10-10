Будут сиять как новые: простой метод, который вернет блеск столовым приборам

У каждого из нас дома есть столовые приборы, которыми мы пользуемся ежедневно. Ни для кого не секрет, что с годами вещи могут портиться и терять свою привлекательность. Серебряные столовые наборы - не исключение. Пользовательница TikTok с ником @Sara.and.ramal считает, что вернуть блеск ложкам и вилкам можно очень просто.
По рекомендации блогера, чтобы идеально очистить самые грязные серебряные приборы, вам понадобится всего два средства - фольга и сода.
Прежде всего приборы следует поместить в кастрюлю с кипящей водой и добавить туда несколько ложек соды, а также свернуть небольшие кусочки фольги и бросить их в воду.
Далее необходимо оставить ложки и вилки кипеть, а затем можно доставать их из кастрюли. Но делать это стоит осторожно, ведь столовые приборы будут горячими.
Как очистить серебряную посуду дома: смотрите видео
@sara.and.ramal Одна из лучших вещей, которым меня научила бабушка! #lifehacks#homeremedies#hack#tips#DIY#momlife#momlife #momhack#kitchenhacks#clean#spoons#forks♬ Disco - Surf Curse
После выше перечисленных процедур, необходимо промыть ложки и вилки под проточной водой и высушить, можно использовать полотенце или бумажные салфетки.
В результате кухонные принадлежности должны вернуть свой оригинальный блеск и потерять тусклость.
TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
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