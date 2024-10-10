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Будут сиять как новые: простой метод, который вернет блеск столовым приборам

Марина Фурман
10 октября 2024, 18:40
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Соблюдая элементарные правила чистки столовых приборов, можно продлить их исправное состояние.
Сода, ложка, фольга
Ложки и вилки можно легко почистить дома / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У каждого из нас дома есть столовые приборы, которыми мы пользуемся ежедневно. Ни для кого не секрет, что с годами вещи могут портиться и терять свою привлекательность. Серебряные столовые наборы - не исключение. Пользовательница TikTok с ником @Sara.and.ramal считает, что вернуть блеск ложкам и вилкам можно очень просто.

По рекомендации блогера, чтобы идеально очистить самые грязные серебряные приборы, вам понадобится всего два средства - фольга и сода.

Прежде всего приборы следует поместить в кастрюлю с кипящей водой и добавить туда несколько ложек соды, а также свернуть небольшие кусочки фольги и бросить их в воду.

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Далее необходимо оставить ложки и вилки кипеть, а затем можно доставать их из кастрюли. Но делать это стоит осторожно, ведь столовые приборы будут горячими.

Как очистить серебряную посуду дома: смотрите видео

@sara.and.ramal Одна из лучших вещей, которым меня научила бабушка! #lifehacks#homeremedies#hack#tips#DIY#momlife#momlife #momhack#kitchenhacks#clean#spoons#forks♬ Disco - Surf Curse

После выше перечисленных процедур, необходимо промыть ложки и вилки под проточной водой и высушить, можно использовать полотенце или бумажные салфетки.

В результате кухонные принадлежности должны вернуть свой оригинальный блеск и потерять тусклость.

TikTok

TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

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