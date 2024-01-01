Как хранить открытое шампанское и куда деть остатки: использовать можно даже выдохшийся напиток

Как хранить открытое шампанское лежа или стоя - читайте на Главреде.

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Как правильно хранить шампанское в домашних условиях / Коллаж Главред, фото flickr (Richard Barry, Jeremy Finke)

Наверняка в каждом доме после Нового года остается недопитая бутылка шампанского. В большинстве случаев его выбрасывают, ведь оно быстро утрачивает шипучесть. Главред предлагает этого не делать, а попробовать сохранить остатки алкоголя, а как это сделать - читайте ниже.

Как хранить шампанское после открытия

Для того чтобы сохранить качество открытого шампанского, важно принять несколько мер. Во-первых, после открытия бутылки её следует немедленно плотно закрыть. Лучше всего использовать специальную пробку для шампанского, предназначенную для сохранения углекислого газа. Далее, шампанское нужно хранить в холодильнике, так как низкая температура замедляет процесс улетучивания углекислого газа.

Существует также народный метод с использованием чайной ложки, которую кладут ручкой вверх в горлышко бутылки перед тем, как поставить её в холодильник, однако научного подтверждения эффективности этого метода нет. Оптимально употребить шампанское в течение 1-2 дней после открытия, так как со временем оно теряет свои вкусовые качества.

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Еще один способ – перелить оставшееся шампанское в более маленькую бутылку с хорошей пробкой, так как меньший объём воздуха над жидкостью помогает сохранить углекислый газ. Эти меры помогут максимально продлить свежесть и качество открытого шампанского, хотя самый надёжный способ – насладиться напитком как можно скорее после его открытия.

Как использовать шампанское, потерявшее шипучесть

Шампанское, потерявшее шипучесть, все еще может быть полезным в различных сценариях. Вот несколько идей, как его использовать:

Кулинария: Шампанское можно использовать в качестве ингредиента в различных блюдах. Например, оно отлично подходит для приготовления соусов, маринадов для мяса или рыбы, а также для добавления в тесто при выпечке.

Приготовление напитков: Смешайте его с соками или другими алкогольными напитками для создания коктейлей. Например, можно сделать "Мимозу", смешав шампанское с апельсиновым соком.

Ризотто и другие блюда: Шампанское может добавить интересный вкус ризотто или другим блюдам, где обычно используется вино.

Приготовление десертов: Используйте его для приготовления десертов, таких как сабайон (итальянский десерт), пудингов или фруктовых салатов.

Поливка для фруктов: Полейте свежие фрукты, такие как клубника или персики, шампанским, чтобы придать им нежный винный аромат.

Уксус: Если оставить шампанское на воздухе, оно может превратиться в уксус, который подходит для салатных заправок или маринадов.

Очистка ювелирных изделий: Шампанское может использоваться для очистки золотых ювелирных изделий. Просто замочите их на короткое время, а затем аккуратно протрите.

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