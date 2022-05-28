Эффект бумеранга в действии: солдаты РФ начали массово насиловать россиянок в Белгородской области

Военные РФ начали массово насиловать россиянок в Белгородской области / Коллаж Reuters, ua.depositphotos.com

Российские военные, которые массово насиловали украинских женщин, девочек и детей, вернувшись на территорию РФ не прекратили свои зверства. Теперь их жертвами становятся россиянки.

В частности, в пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает жена российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, что там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", - уточняет женщина.

Она рассказала историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

Также, по ее словам, другие российские вояки пытались заманить в свою машину двух 12-летних девочек. Детям предлагали "покататься".

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Оккупант по телефону попросил жену не ходить по вечерам одной и не делать маникюр, чтобы не стать очередной жертвой изнасилования.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на перехват телефонного разговора. Большинство комментаторов уверено, что РФ возвращается зло, которое они причиняют украинцам.

"И мародерить будут, и убивать, готовьтесь, подонки! Эффект бумеранга в действии"

"Все будут делать, потому что они уже запрограммированы на убийства, а вот воровать у вас не будут, потому что нечего!"

"Что воспитали, то и будут иметь. Наши ребята за наших детей, девушек, женщин отомстят. А у них это останется до конца, пока сами себя не уничтожат".

Военные преступления России

СБУ получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. В частности, один из захватчиков откровенно признался своей жене, что путинские солдаты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население. Также он рассказал, как российские военные из другого подразделения поймали украинку, отрезали ей язык, изнасиловали и убили.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о массовых военных преступлениях российских оккупантов на сексуальной почве в селе Александровка Белозерского района Херсонской области. По ее словам, Александровка превратилась в Бучу. Там оккупанты насилуют маленьких детей. В частности, 6-месячную девочку россияне изнасиловали чайной ложкой.

В Херсонской области изнасиловали беременную женщину, а потом – 83-летнюю бабушку.

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