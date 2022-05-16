УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Изнасиловали беременную и 83-летнюю бабушку: жители Херсонщины рассказали об ужасах оккупации

16 мая 2022, 22:56

Вся деревня в траншеях, солдаты рыли их голыми руками.

жители села в Херсконской области / скриншот

В середине марта российские войска заняли северные районы Херсонской области. В начале апреля оккупанты вышли, однако местные жители до сих пор не могут оправиться после оккупации.

ВСУ освободили Каменку, Свободное и Красновку в начале апреля. Теперь местные рассказывают, как им жилось, когда на их земле находились захватчики.

"Подходили и говорили – отдайте нам золото", – сообщает пресс-офицер группировки войск "Юг" Карина Скубак, передает Украинский свидетель.

Маленький местный магазин разграбили. Молоко, которое крестьянки надаивали из коров, солдаты выпивали полностью.

По словам жителя села Свободное, оккупанты не выпускали никого из села – мол, вы можете сообщить наше расположение. До оккупации в населенном пункте проживало около 60 человек, осталось 20.

От людей требовали доллары, золото и бриллианты.

В другом селе мужчин поставили на колени, раздели и начали проверять татуировки. Отобрали у местного жителя автомобиль, а уже через час сообщили, что разгромили его.

"Изнасиловали беременную женщину. А потом – 83-летнюю бабушку. Вся деревня в траншеях, солдаты рыли их голыми руками", - говорят местные жители.

По словам местных жителей, здесь находились подразделения ЛДНР. Они пришли в середине марта и ушли примерно через две недели.

"Внезапно пришли и тоже внезапно смылись", – говорит житель Свободного.

Читайте такжеОккупанты украли зерно из элеватора в Херсонской области и через захваченный Крым увезли все в РФ

ВСУ уничтожают военную технику войск РФ в Украине

Ранее бойцы украинской армии на южном направлении разбили зенитно-ракетный комплекс врага Тор и другую военную технику – РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки и беспилотник Орлан-10. ЗРК захватчики собирались перебросить на остров Змеиный.

В ходе боев с ВСУ российские оккупанты теряют и редкие виды военной техники. Украинские бойцы разнесли российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т (объект 564). Техника используется для перевозки личного состава огнеметного отделения военных подразделений.

В Харьковской области в боях за Старый Салтов силы обороны Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т90М Прорыв.

Смотрите онлайн новости Херсон

Читайте также:

viber
война в Украине Херсонская область изнасилование война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложениеГороскоп на сегодня, 13 мая 2022: Весам – сплетни, Рыбам – долгожданное предложение Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурсаЕвровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурса Увеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее времяУвеличение дохода или большая прибыль: трем знакам улыбнется невероятная денежная удача в ближайшее время Крымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам УкраиныКрымский мост обречен: российский геоэколог дал совет артиллеристам Украины Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходнойКогда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной
Поддержите Главред

Последние новости

23:05

Полякова показала Новый патриотичный лук "фешн кутюр"

23:00

Евросоюз утвердил финансовую помощь Украине: на что пойдут деньгиВидео

22:56

Изнасиловали беременную и 83-летнюю бабушку: жители Херсонщины рассказали об ужасах оккупацииВидео

22:35

Путин терпит поражение в битве за Украину и может пойти новой войной на Грузию – CNN

22:28

Под Киевом нашли еще одно захоронение, среди убитых гражданин ЧехииВидео

Реклама
21:52

В Украине ударят заморозки: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

21:33

Эрдоган резко высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТОВидео

21:33

"Уступки" по Крыму и Донбассу в обмен на остановку войны: в МИД сделали заявление о позиции КиеваВидео

21:31

Рашисты разбегались как тараканы: ВСУ мощным ударом с "салютом" разнесли позиции врагаВидео

21:30

"Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ

20:47

Названы три вещи, которые должны быть в доме у каждого знака зодиакаВидео

20:47

Чем раньше Украина победит в войне, тем быстрее снизятся цены в мире - Подоляк

20:41

"Духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину": Гордон высказался о Королевой и Тарзане

20:36

"Сохранение жизни личного состава": командир Азова заявил о выполнении задач в МариуполеВидео

20:20

Скандал за скандалом: Ирина Федишин опозорилась с помощью для ВСУВидео

20:20

"Стреляли из-за углов и гаражей": оккупантов РФ в Харькове разбивала Тероборона – террорист ГиркинВидео

19:52

Под Бахмутом оккупанты напоролись на мощную ответку ВСУ: получили по зубам и отошли с потерямиВидео

19:45

Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

19:33

Путинский режим уже сдох, или Зачем в Кремле заговорили о капитуляциимнение

19:32

Немецкое оружие будет бить рашистов: в ФРГ рассказали о САУ и "зенитных танках" для ВСУВидео

Реклама
19:28

Толпа поклонников и громкие овации: победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в УкраинуВидео

19:28

Ни слова о поддержке войны России против Украины и сотрудничество с НАТО: в ОДКБ выпустили заявлениеВидео

19:21

Рашисты беспрерывно обстреливают Северодонецк: повреждены дома, больница, много жертв

19:13

На Måneskin наехали за поддержку Kalush Orchestra на Евровдении-2022

19:11

Жена известного футболиста случайно сняла на видео его трагическую смертьВидео

18:30

"Очень серьезно": Грозев рассказал о тайном письме ФСБ по поводу болезни ПутинаВидео

18:29

Союзники Путина из ОДКБ отказались воевать с Россией против Украины

18:23

"Идет самый жестокий период войны": астролог назвал даты ожесточенных боев за территории УкраиныВидео

18:06

Российские оккупанты намеренно топят собственные танки, убегая от ВСУВидео

18:03

Четыре фактора того, что Украина одолеет Россию в войнемнение

17:59

"Я очень много плачу": Настя Каменских призналась о заболеванииВидео

17:55

ВСУ вышли на госграницу на Харьковщине: появилось яркое приветствие ЗеленскогоВидео

17:46

"Какой влюбленный взгляд!": лидер Kalush Orchestra и его девушка попали на первые полосы иноСМИВидео

17:28

"Это украинская земля": Братчук намекнул на зачистку Змеиного от рашистовВидео

17:27

Певица Руслана хочет бросить петь и идти воевать

17:21

"Сохранить лицо РФ" даже территориями Украины: у Зеленского резко ответили на публикацию в PoliticoВидео

16:59

Скандал с оценками на Евровидении 2022: Румыния не отдавала Украине 12 баллов и закатила истерикуВидео

16:55

Политолог пояснил, что является последней надеждой Путина по поводу УкраиныВидео

16:54

Кубраков обсудил с Поверенной по делам США закрытие "всех лазеек" для россии

16:54

ВСУ "перемололи" под тысячу оккупантов вместе с техникой: детали мощного удара на ЛуганщинеВидео

Реклама
16:31

"Евровидение-2023 будет в Украине 100%": министр культуры Ткаченко о подготовке к конкурсуВидео

16:25

"Украинцы ее не простят": Приходько высказалась по поводу Лободы

16:20

"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

16:20

В ПриватБанке сообщили о масштабном сбое в работе Приват24

16:16

Если война затянется еще на 3-4 месяца, то придется повышать налоги - министр финансов УкраиныВидео

16:10

Приметы на 17 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:10

Победа Украины над Россией беспокоит Запад: триумф Киева грозит риском ядерной эскалации – PoliticoВидео

15:58

Бойцы ВСУ начали обучение на дальнобойных словацких САУ Zuzana 2Видео

15:30

"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

15:30

Зеркаль рассказала, почему европейцы притормаживают эмбарго на российскую нефть

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять