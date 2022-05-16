Изнасиловали беременную и 83-летнюю бабушку: жители Херсонщины рассказали об ужасах оккупации

жители села в Херсконской области / скриншот

В середине марта российские войска заняли северные районы Херсонской области. В начале апреля оккупанты вышли, однако местные жители до сих пор не могут оправиться после оккупации.

ВСУ освободили Каменку, Свободное и Красновку в начале апреля. Теперь местные рассказывают, как им жилось, когда на их земле находились захватчики.

"Подходили и говорили – отдайте нам золото", – сообщает пресс-офицер группировки войск "Юг" Карина Скубак, передает Украинский свидетель.

Маленький местный магазин разграбили. Молоко, которое крестьянки надаивали из коров, солдаты выпивали полностью.

По словам жителя села Свободное, оккупанты не выпускали никого из села – мол, вы можете сообщить наше расположение. До оккупации в населенном пункте проживало около 60 человек, осталось 20.

От людей требовали доллары, золото и бриллианты.

В другом селе мужчин поставили на колени, раздели и начали проверять татуировки. Отобрали у местного жителя автомобиль, а уже через час сообщили, что разгромили его.

"Изнасиловали беременную женщину. А потом – 83-летнюю бабушку. Вся деревня в траншеях, солдаты рыли их голыми руками", - говорят местные жители.

По словам местных жителей, здесь находились подразделения ЛДНР. Они пришли в середине марта и ушли примерно через две недели.

"Внезапно пришли и тоже внезапно смылись", – говорит житель Свободного.

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ВСУ уничтожают военную технику войск РФ в Украине

Ранее бойцы украинской армии на южном направлении разбили зенитно-ракетный комплекс врага Тор и другую военную технику – РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки и беспилотник Орлан-10. ЗРК захватчики собирались перебросить на остров Змеиный.

В ходе боев с ВСУ российские оккупанты теряют и редкие виды военной техники. Украинские бойцы разнесли российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т (объект 564). Техника используется для перевозки личного состава огнеметного отделения военных подразделений.

В Харьковской области в боях за Старый Салтов силы обороны Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т90М Прорыв.

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