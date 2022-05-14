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ВСУ в Херсонской области с высоты нанесли крушащий удар по позициям войск России

14 мая 2022, 16:57

Удар по позициям противника нанесли бойцы 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Момент удара ВСУ по позициям российских оккупантов / Скриншот видео 54-й бригады ВСУ

Силы обороны Украины продолжают биться с российскими оккупационными войсками. Бойцы ВСУ 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка в Херсонской области нанесли удар по позициям противника и попали в цель. Снаряд прилетел в окоп россиян, в результате чего один военный РФ был ликвидирован.

Пресс-служба 59-й бригады опубликовала видео, на котором показано, как украинские военные корректируют направление удара и бьют по окопу противника.

Читайте такжеВышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУ"Орки, welcome to Hell (добро пожаловать в ад) короткой дорогой. Кара небесная упадет прямо на ваши головы! А ВСУ будут корректировать", - указывается в подписи к видеозаписи.

В результате снаряд попал во вражеский окоп, а один из российских военных был ликвидирован.

Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что захватчики рыли окопы в Херсонской области.

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ВСУ уничтожают военную технику войск РФ в Украине

Ранее бойцы украинской армии на южном направлении разбили зенитно-ракетный комплекс врага Тор и другую военную технику – РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки и беспилотник Орлан-10. ЗРК захватчики собирались перебросить на остров Змеиный.

В ходе боев с ВСУ российские оккупанты теряют и редкие виды военной техники. Украинские бойцы разнесли российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т (объект 564). Техника используется для перевозки личного состава огнеметного отделения военных подразделений.

В Харьковской области в боях за Старый Салтов силы обороны Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т90М Прорыв.

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