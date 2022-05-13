Западные эксперты пояснили, почему наступление оккупантов на Донбассе выдыхается / УНИАН

Российской армии если и удается совершать, то лишь очень небольшие продвижения вглубь украинской территории в районе Северодонецка, при этом Россия продолжает терпеть значительные потери в ходе наступления в Луганской области. Об этом говорит старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) из Филадельфии (США) Роберт Ли, сообщает "Немецкая волна".

В этой связи Ли напомнил о неудачных попытках российских военных несколько дней подряд переправиться через Северский Донец. В результате были потеряны, судя по публично доступным снимкам, порядка 70 единиц бронированной военной техники, что соответствует вооружению одной батальонно-тактической группы (БТГ). Число погибших при этом пока неизвестно.

Нападение российской стороны в Донбассе выдыхается, даже в том случае, если им удастся занять новые украинские территории, уверен руководитель исследовательских программ вашингтонского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман.

На основании оценки личного состава армии РФ он пришел к выводу, что в операции в Донбассе участвуют последние атакующие резервы России в этой войне.

"Не думаю, что у них остается потенциал для продолжения нападения", ‒ заявил эксперт.

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Напомним, ранее российские военные отказываются выполнять приказы и идти в новое наступление против украинских воинов на Донбассе. Случаи невыполнения приказа о наступлении уже были зафиксированы даже на уровне командования батальонов. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

Как рассказал высокопоставленный представитель ведомства, во время нового наступления на Донбассе отказывались выполнять приказы офицеры среднего звена, вплоть до уровня батальона.

В некоторых случаях они всё же их выполняли, однако не с той тщательностью, которой от них ожидало военное руководство.

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