Недовольство командованием и потери офицеров РФ дают ВСУ возможности для контрнаступлений – ISW

Россия потеряла огромное количество офицеров среднего и младшего звена / Фото УНИАН

Растущие потери среди российских офицеров еще больше снизят возможности РФ в войне против Украины. В дальнейшем это может привести к еще большему моральному упадку у российских оккупантов. В свою очередь, Вооруженные силы Украины могут воспользоваться этим для проведения контрнаступательных действий, считают эксперты Института изучения войны.

Отмечается, что российские офицеры батальонного и бригадного звена продолжают выдвигаться вперед и в опасную зону – вместо того, чтобы командовать из тыла и делегировать полномочия нижестоящим офицерам.

Оккупанты вынуждены на это идти из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на младших "бескомпромиссную ответственность" за их действия.

Также сообщается, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российских вооруженных силах. При этом потери этих младших офицеров становится все больше, что усложняет командование и управление, особенно в батальоне.

"Продолжающаяся деморализация и плохое командование и контроль среди российских войск могут предоставить украинским силам возможности для проведения разумных контрнаступлений, особенно в связи с тем, что российские военные продолжают вкладывать ресурсы в битву за Северодонецк за счет других направлений усилий", – считают эксперты ISW.

Как сообщал Главред, по данным британской разведки, Россия потеряла огромное количество офицеров среднего и младшего звена. В дальнейшем это приведет к снижению боевого духа солдат и плохой дисциплине войск.

При этом российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный Службой безопасности Украины.

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