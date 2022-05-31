В РФ начали обвинять Польшу в захвате украинских территорий

Патрушев обвинил Польшу в "начале захвата украинских территорий"/ Reuters, УНИАН

В Совете Безопасности России начали обвинять Польшу, якобы она начинает захватывать территории на Западе Украины.

С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания во вторник, 31 мая, пишет российское информагентство "Интерфакс".

По словам Патрушева, в Польше якобы не прочь воспользоваться ситуацией, которая сейчас сложилась в Украине из-за войны, и имеют свои планы на украинские земли.

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – разразился заявлением секретарь путинского Совбеза.

При этом в подтверждение своих слов он приводит такие аргументы, как визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и его слова о том, что якобы "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать". Стоит отметить, что Дуда во время визита просто сказал, что граница между Украиной и Польшей должна объединять, а не разделять.

Секретарь Совбеза России начал также говорить, будто бы уже многие государства "ведут активную работу по расчленению Украины".

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров решил, что с Украиной "вопрос закрыт", и пригрозил ударить по Польше. Он заявил, что Польша может стать следующей мишенью агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам Украины передадут самоходные гаубицы 155 мм натовского калибра для защиты от агрессии РФ. Польша передает Украине 18 современных самоходных гаубиц.

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