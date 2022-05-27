Вятрович объяснил, почему Польша - один из самых надежных союзников Украины / Фото president.gov.ua, УНИАН

Польша активно помогает Украине и стала одним из самых надежных союзников в войне со страной-агрессором РФ наряду с США и Великобританией. Историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович объяснил, почему так происходит несмотря на то, что между украинцами и поляками было немало разногласий.

"Поляки прекрасно понимают угрозу российской агрессии, в том числе и для себя. Они отлично понимают, что украинцы сейчас на украинской земле защищают не только себя и свое государство, но и Европу, весь свободный мир", - сказал Вятрович во время чата на Главреде.

Экс-директор Украинского института национальной памяти признал, что в истории Украины и Польши есть немало страниц, которые разделяют эти две страны.

"Но, вместе с тем, одним из ключевых моментов польско-украинской истории является то, что наиболее опасной для нас обоих является Россия. И недоразумения между нашими народами будут использованы Россией. Если мы объединяемся, то, наоборот, мы имеем возможность победить Россию", - сказал Вятрович.

"Сейчас мы создаем новую историю – историю того, как мы победим Россию совместными усилиями. Очень рад, что наши польские соседи готовы участвовать в этом", - добавил он.

Как сообщал Главред, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина вряд ли согласится на условия мира с Россией, которые предусматривали бы потери территорий. И если отдельные политики на Западе считают, что Киев можно заставить пойти на такой шаг, они глубоко ошибаются. Москва должна понести наказание за убийство россиянами украинцев.

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