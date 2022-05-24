На Западе не добьются капитуляции Украины перед Путиным: Россия должна ответить за все – Дуда

Россия должна ответить за свои преступления в Украине -Дуда / Коллаж Офис президента, УНИАН

Вряд ли Украина согласится на условия мира с Россией, которые предусматривали бы потери территорий. И если отдельные политики на Западе считают, что Киев можно заставить пойти на такой шаг, они глубоко ошибаются. Москва должна понести наказание за убийство россиянами украинцев. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает rp.pl, он рассказал о том, что не верит в согласие Украины на условия мира, предусматривающие отказ от ее территорий. И политики на Западе, которые призывают к таким уступкам Путину, делают совершенно неправильные заявления.

Читайте также"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York Times"Я не верю, что (украинцы) согласятся на условия мира, который будет заключаться в том, что русские отнимут больше квадратных километров украинской земли… Если сегодня кто-то из политиков на Западе рассчитывает заставить украинцев уступить Путину, как это недавно было слышно от господина (бывшего премьера Италии) Берлускони, то это глубоко неправильно", - сказал Дуда.

Глава польского государства заявил о 100% поддержке Украины и акцентировал внимание на том, что Россия должна быть наказана за убийство украинцев. Мир не должен молчать. Нужно, чтобы Москва понесла наказание за свои преступления, включая выплату военных репараций и финансирования восстановления украинского государства.

"Я не могу согласиться - в том числе и как сосед России - с тем, что Россия может безнаказанно нарушать нормы международного права, и мир с этим согласится. Я не могу смириться с тем, что Россия убивает людей в Украине, а мир делает вид, что этого не видит, чтобы не было последствий для убийц, чтобы Россия не выплачивала военные репарации за нанесенный Украине ущерб, чтобы не заставлять ее просто финансировать восстановление Украины", - подчеркнул Анджей Дуда.

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Победа Украины над Россией беспокоит Запад

Американское издание Politico 16 мая опубликовало материал под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В статье говорилось, что Россия терпит неудачи на фронте, и в итоге может проиграть войну против Украины. На Западе обеспокоены подобным сценарием, поскольку хотели бы возобновить энергетические связи с Москвой, и опасаются ядерной эскалации. Как утверждают журналисты, ряд политиков выступает за окончание войны с "сохранением лица Москве" даже в том случае, если это будет стоить Украине территорий.

В Офисе президента в ответ на статью Politico сказали, что Киев не видит возможности завершить войну с "сохранением лица Москве" после военных преступлений российских войск в Буче и Мариуполе. Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк подчеркнул, что если некоторые политики Европы хотят отдать свои территории России, то это дело тех, кто их выбирал.

Позже в The New York Times появился материал, в котором говорится о том, что победа Киева в войне с Москвой и возвращение захваченных еще в 2014 году территорий якобы является нереальной целью. По мнению журналистов, Путин не может пойти на уступки, поскольку обладает ядерным оружием.

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