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Кадыров решил, что с Украиной "вопрос закрыт" и пригрозил ударить по Польше

26 мая 2022, 07:44

Польша может стать следующей мишенью после Украины, заявил глава Чечни.

Кадыров
Рамзан Кадыров / ohrana.ru

Следующей мишенью агрессии РФ может стать Польша, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В опубликованном видео он потребовал от польских властей попросить прощения у российского посла Сергея Андреева, которого 9 мая в Варшаве облили красной краской.

При этом Кадыров заявил, что Польша может стать следующей после Украины, на чью территорию будет совершено нападение.

Кроме того, он также призвал государства НАТО "не играть под дудку Запада и Америки".

"Сегодня у нашего президента высокое доверие народа. Так всегда бывает, когда враг наступает, все объединяются. Поэтому я вас попрошу, господа болтуны, которые выступают против нашего государства и президента, будьте осторожны", – добавил Кадыров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали командиров оккупационных войск РФ из полка имени Кадырова.

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