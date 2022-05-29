Железный Краб бьет на 40 километров: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибра

Cамоходные гаубицы Krab / MON RP

Вооруженным силам Украины передадут самоходные гаубицы 155 мм натовского калибра для защиты от агрессии РФ.

Польша передает Украине 18 современных самоходных гаубиц Krab, сообщает Рolskieradio.

По данным источника из правительственных кругов, речь идет об оснащении трех артиллерийских дивизионов.

Польша также подготовила сотню украинских артиллеристов в управлении этим вооружением.

Благодаря польской помощи у украинцев есть, по меньшей мере, 24 западных самоходных пушки-гаубицы.

AHS Krab

Артиллерийская установка имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра.

На равнинной местности установка может развивать до 30 км/ч. Максимальная скорость движения САУ по дорогам с асфальтовым покрытием составляет 60 км/ч. Запас хода самоходной гаубицы на полных баках составляет 400 км.

Характеристики

Вес 48 тонн

Длина 12,05 м

Ширина 3,60м

Высота 3,00м

Обслуживание 5

Калибр 155 мм

Максимальная скорострельность - 6 выстрелов в минуту

Доступна стрельба сериями – САУ может выпустить 3 снаряда за 10 секунд

Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уже в июле смогут получить первые зенитные самоходные уствновки Gepard от Германии.

Украине передадут 15 единиц техники, пишут немецкие СМИ.

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