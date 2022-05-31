Юрий Бутусов. Распаковка БМП российского командира с кучей интересного

Во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП. А в нем "жирная" добыча! Комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук", российская переносная станция наземной разведки ПСНС, прицелы ночного видения и многое другое.

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