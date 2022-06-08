Отряд кадыровцев устроил ожесточенный бой с кустами: "бравые" воины устояли

Отряд кадыровцев устроил ожесточенную перестрелку с кустами / скриншот с видео

Кадыровцы, которые известны Tik-Tok роликами, но не боевыми успехами, устроили перестрелку с кустами, в которых никого не было.

В сети появилось видео, на котором Тикток-войска Кадырова героически расправились с украинскими кустами.

На опубликованных кадрах видно, как несколько "кадыровцев" идут по дороге. Вдруг кусты "открыли" по ним огонь. "Кадыровцы" мгновенно среагировали и принялись в ответ расправляться с зарослями. Несколько тикток-воинов расстреляли из автоматов зеленые насаждения, выкрикивая от испуга "ахмат сила".

Выглядел бой, как всегда, забавно, поскольку ни один из "кадыровцев" во время обстрела не пытался спрятаться, или упасть на землю, как это должно быть во время реального боя, ну и неистовые вопли были немного лишними.

Ранее в Херсонской области в оккупированной Киселевке, Чернобаевская сельская община состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что в инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Читайте также"Прыгнули в тачку и смылись": кадыровцы-мародеры украли пистолет у недотепы-оккупантаТакже мы рассказывали, что в киевской области в Бородянке местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой. Как рассказал пенсионер, он приготовил брынзу на крысином яде.

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