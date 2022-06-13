"Оккупанты радостно продвигаются": на Харьковском направлении случилась маленькая зрада - Арестович

Арестович / УНИАН

В Харьковской области оккупанты медленно продвигаются на севере и востоке и захватывают населенные пункты в "серой" зоне. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

"Харьковская область. Они кинули резервы туда злобно. И начали немного отжимать от севера храбро. И немножко двинулись на востоке. Храбро тоже", — сказал он.

При этом Арестович отметил, что последние 5 или 6 дней по Харькову бьет вражеская ствольная артиллерия.

"До этого их отжали, они били Ураганами и Смерчами с российской территории, а сейчас опять ствольная пошла", — сказал он.

"То есть на Харьковском направлении у нас маленькая зрада. В том смысле, что они радостно продвигаются. Потихоньку. Медленно. Берут населенные пункты в "серой" зоне, которые мы особо не удерживали, но тем не менее. Это для того, чтобы нам медом не казалось южнее, в районе Изюма, Славянска и так далее. Эта музыка будет вечно, пока не придет оружие в достаточном количестве", — добавил Арестович.

В то же время, по его словам, информация о взятии россиянами Старого Салтова не соответствует действительности — оккупанты захватили населенный пункт в 15 километрах от поселка.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что ВСУ не могут перейти к широкомасштабной контрнаступательной военной операции из-за нехватки военной техники. У российских оккупантов преимущество в вооружениях, а Украина стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что армии Украины для полномасштабного контрнаступления нужно много современного оружия. Речь идет о сотнях единиц ракетных систем, артиллерии, а также самолетах, танков и тысячах беспилотников. Также следует сформировать шесть бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украине нужно больше оружия от Запада. Украинские войска серьезно уступают в артиллерийской мощи российской армии на Донбассе. Без поставок нужного количества вооружений Украине сложно остановить наступление России, не говоря уже о переходе к контрнаступательной военной операции.

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