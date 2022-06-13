Выступали на дне России: автобус с артистами РФ попал в ДТП по дороге из Херсона

Транспортное средство с певцами едва не столкнулось с фурой и слетело в кювет.
Автобус, которым российские артисты возвращались с временно оккупированного Херсона после выступления на праздновании дня России, попал в дорожно-транспортное происшествие.
Транспортное средство ночью на плохо освещенной трассе едва не столкнулось с фурой, сообщает Херсонское издание МОСТ.
По словам пассажиров, если бы они не успели съехать в кювет, всеё закончилось бы гораздо серьезнее.
В автобусе находились группа "Земляне", Елена Север, группа СПБ, Владимир Мир и другие.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне в субботу, 11 мая, начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.
На раздачу российских паспортов в Херсоне уже отреагировали в Офисе президента Украины. Председатель ОП Андрей Ермак отметил, что раздача паспортов РФ в Херсоне проваливается.
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