Выступали на дне России: автобус с артистами РФ попал в ДТП по дороге из Херсона

Автобус с артистами РФ попал в ДТП по дороге из Херсона/ "24 Крым"

Автобус, которым российские артисты возвращались с временно оккупированного Херсона после выступления на праздновании дня России, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Транспортное средство ночью на плохо освещенной трассе едва не столкнулось с фурой, сообщает Херсонское издание МОСТ.

По словам пассажиров, если бы они не успели съехать в кювет, всеё закончилось бы гораздо серьезнее.

В автобусе находились группа "Земляне", Елена Север, группа СПБ, Владимир Мир и другие.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Херсоне в субботу, 11 мая, начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

На раздачу российских паспортов в Херсоне уже отреагировали в Офисе президента Украины. Председатель ОП Андрей Ермак отметил, что раздача паспортов РФ в Херсоне проваливается.

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