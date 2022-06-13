В Донецке обстреляли рынок, звуки "отлетов" слышали в оккупированной Макеевке

В Донецке обстреляли рынок, есть погибшие/ скрин из видео

В оккупированном Донецке обстреляли из артиллерии рынок Майский в Буденновском районе.

В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщают очевидцы в соцсетях.

Российские пропагандисты сообщили, что произошел обстрел якобы "центра Донецка", однако рынок Майский расположен на восточной окраине города.

При этом российские оккупанты сразу начали обвинять в обстреле ВСУ.

Но за несколько минут до прилета в оккупированной Макеевке местные жители слышали звук отлета.

В соцсетях уже прокатилась волна возражений относительно того, что это могли сделать ВСУ. Так, пользователи рассчитали, что максимальная дальность полета минометной мины 9 километров, а от позиций ВСУ до Майского рынка более 20 километров по прямой.

Напомним, ранее россияне сами обстреляли оккупированный Донецк из минометов, пытаясь инсценировать обстрел с подконтрольной Украине территории. Однако эту ложь помогли вычислить пользователи социальных сетей. Пользователи быстро вычислили, что взрывы произошли из-за мин, которые были выпущены из соседнего района города.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря контролируемых Кремлем боевиков Дениса Пушилина.

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