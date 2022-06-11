Не имеет геостратегического значения: Загороднюк объяснил, почему захват Донбасса ничего не даст РФ

Загороднюк объяснил, почему захват Донбасса ничего не даст РФ/ Reuters

Россия уже проиграла в Украине все главные битвы и провалила главные цели. Так, армии РФ не удалось взять Киев, Харьков и не удается захватить весь Юг нашей страны.

В то же время захват всей территории Донецкой и Луганской областей, ради чего РФ сейчас концентрирует много сил, для страны-агрессора не имеет геостратегического значения. Об этом сказал бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ.

"Любая война – это достижение политических целей. В захвате дополнительных территорий Луганской и Донецкой областей никакой политической цели нет. Никакого объяснения, почему им нужны эти территории, нет", – отмечает Загороднюк.

По его словам, было понятно, почему российские оккупанты так рвались на Киев, и понятно, почему пытаются захватить весь Юг, ведь побережье имеет для них стратегическое значение.

"Никакого значения им увеличить территорию в Донецкой и Луганской области нет, там нет никакой мощной инфраструктуры... Просто геостратегического значения никакого дополнительные эти регионы не имеют", – в то же время отмечает экс-глава Минобороны Украины.

При этом для России также ничего не значит "освобождение" так называемых "Л/ДНР", говорит Загороднюк.

Поэтому единственная причина, почему они еще и дальше воюют – "хоть чего-то достичь, чтобы хоть что-то показать".

Загороднюк также отметил, что армия РФ уже близка к катастрофе. И на это указывает в первую очередь тот факт, что они не могут добиться какого-то быстрого и убедительного результата даже при том, что сконцентрировали на нужных для них направлениях все усилия и возможности.

Напомним, ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе. Оккупанты двинулись вперед на Бахмутском направлении, но получили по зубам от украинских воинов и отступили с потерями.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили базу вагнеровцев, которая была расположена в Кадиевке (Стаханов) на оккупированной части Луганской области. Из всех вагнеровцев, которые были на базе, выжил только один.

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