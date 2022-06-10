"Вообще дикая глупость": Гиркин сообщил о беспомощности "армии ДНР" на Донбассе

Гиркин сообщил о безпомощности "армии ДНР" на Донбассе/ скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на заявление "штаба" псевдореспублики о том, что их военные начали штурм города Славянск.

По словам Гиркина, сейчас и в будущем эта задача как для террористов, так и для армии РФ, является неосуществимой.

"Для того, чтобы подобные заявления получили какую-нибудь почву под собой - российским войскам и частям "ВС ДНР" надо, хотя-бы, продвинуться до рубежа Хрестище-Райгородок. Тогда можно будет говорить о "начале боев за Славянск". Пока - в лучшем случае - бои идут за ПОДСТУПЫ к Славянску", - пояснил Гиркин.

Он отметил, что город, вместе с Карачуном и Краматорском превращенный в сплошной укреп-район.

Читайте также"Скоро боевых шаманов подключат!": даже Гиркин угорает с бреда пропагандистов о Зеленском"Штурмовать в лоб - вообще дикая глупость. Но я, откровенно говоря, полагаю, что заявление сделано для "поднятия боевого духа" - не более того. Вряд ли у ВС РФ и ЛДНР найдутся сейчас силы, чтобы наступать на Славянск, не завершив операцию по окружению Лисичанска, где наше наступление идет с большим трудом и тяжелыми боями, а в последние несколько суток - откровенно "буксует", - подытожил Гиркин.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские захватчики добились незначительных успехов к северу от Славянска в Донецкой области. Однако, чтобы пройти дальше и добраться до города, оккупантам нужно будет форсировать реку Северский Донец.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка". Российским захватчикам никак не удается захватить город, поэтому им приходится постоянно откладывать их дедлайны.

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