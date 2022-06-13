Пил грязную воду из болота: нацгвардеец с тяжелыми ранениями провел 2 дня на поле боя и чудом выжил

Нацгвардеец с тяжелыми ранениями провел 2 дня на поле боя и чудом выжил/ Facebook Max Bugel, архив Дмитрия "Фина"

Нацгвардеец Дмитрий с позывным "Финн" после тяжелого боя на Луганщине провел двое суток в поле под обстрелами, имея тяжелые ранения.

Крепко наложенный турникет помог ему не истечь кровью. Чтобы выжить, боец пил грязную воду из болота. Как ему удалось спастись, он рассказал "Фактам".

После тяжелого боя, во время которого погибли несколько собратьев Дмитрия, отряд отступал. Получив ранение, боец "Финн" потерялся, а у его товарищей по оружию не было возможности сразу вернуться за ним из-за непрекращающихся обстрелов со стороны оккупантов.

У военнослужащего было сразу несколько ранений. На первые из них, которые были легче, Дмитрий еще успел сам наложить турникет, чтобы остановить кровотечение. Когда же вражеская пуля перебила ему левую руку, турникет на нее наложил побратим "Сократ", который позже в этом бою погиб.

Дмитрий остался один посреди поля с тяжелыми ранениями. Он боялся, что может потерять сознание прямо среди поля, и оккупанты его увидят и расстреляют. Поэтому с трудом он дополз до посадки, где и провел две суток.

Пил воду из болота, чтобы выжить

Из-за потери крови и сильной жары организм обезвожился, чтобы выжить Дмитрий пил грязную воду из болота. Не пить грязную воду он не мог, потому что жажда пекла его изнутри.

"В низине этой лесопосадки и овраге, куда я и добрался в своих "путешествиях" – еще не высохшее болото. И там в корчагах, глине и камнях – вода. Наконец-то вода! Пусть теплая, пусть протухлая. Я хлебал ее большими глотками. Потом еще нашел какой-то след от боевого ботинка. Там тоже капли воды. Именно благодаря этой воде я немного восстановил силы", – рассказывает Дмитрий.

Эвакуация бойца была сложной/ Facebook Max Bugel

В посадке тяжело раненного бойца нашла и спасла разведывательная рота второго батальона львовской 80-й десантно-штурмовой бригады.

Бойцу пришлось ампутировать левую руку

Выносить "Финна" с поля боя пришлось под обстрелами на импровизированных носилках.

"Ребята тащили полуприсядки. Сделали импровизированные носилки – перетащили мое тело ремнями от автоматов, а само оружие было вместо ручек. Подстелили под меня термоодеяло", – вспоминает Дмитрий.

Бойца после эвакуации срочно госпитализировали. Ему пришлось полностью ампутировать левую руку-из-за тяжелых ранений и развития гангрены. Кроме этого, в его легких начал развиваться пневмоторакс, а из-за грязной воды из болота начались проблемы с почками.

Впереди у защитника Украины еще не одна операция.

"Я очень надеюсь, что удастся установить протез вместо ампутированной руки. Мечтаю как можно быстрее встать на ноги. Конечно, родные и близкие – родители, жена, товарищи сильно переживали. Но все меня хорошо понимают и поддерживают. Сейчас все родные возле меня. Будем благодарны за помощь от всех неравнодушных", – рассказал защитник Украины.

Впереди у Дмитрия еще не одна операция/ архив Дмитрия "Финна"

Помочь Дмитрию можно по следующим реквизитам: 5375 4115 0124 3203 Ирина Финашина, жена Дмитрия.

Напомним, артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили в Харьковской области штаб российских оккупантов, а также их склад боеприпасов и много техники. Штаб и техника были размещены вблизи одного из населенных пунктов Харьковщины.

Раньше в оккупированном Донецке обстреляли из артиллерии рынок Майский. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения. Российские оккупанты сразу начали обвинять в обстреле ВСУ, но за несколько минут до прилета в оккупированной Макеевке местные жители слышали звук отлета.

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