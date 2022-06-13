Чувствует "запах жареного": Подоляк объяснил, как Лукашенко хочет умыть руки от причастности к войне

Подоляк объяснил, как Лукашенко хочет умыть руки от причастности к войне/ УНИАН, Reuters

Беларусь не может быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, и также не может быть одной из сторон переговоров.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается в такие переговоры влезть. Он надеется, что таким образом сможет дистанцироваться от РФ и ее вооруженной агрессии против Украины и избежать своей ответственности. Однако уйти от ответственности ему не удастся. Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк в интервью изданию "Зеркало".

"Если война закончится правильно, поражением России, то у Беларуси в рамках международного права наступает большая ответственность, в частности лично у господина Лукашенко. Он очень хитер и долго находится у власти. Лукашенко интуитивно чувствует, где и как надо вернуться для того, чтобы избежать максимальной ответственности", – говорит Подоляк.

По словам советника председателя ОП, Лукашенко, очевидно, не понимает, как работает международное право и что оно не имеет срока давности по военным преступлениям.

В юридической плоскости Беларусь является страной-сателлитом, которая находится под влиянием РФ и способствовала вторжению в суверенного государства – и территориально, и инфраструктурно, и разведданными.

"Одно дело, когда ты танцуешь, избивая оппозицию, закрываешь СМИ и лишаешь людей конкурентной политической системы, а другое, когда юридически будут доказаны факты соучастия в тех или иных военных преступлениях. Всё, что происходило в Киевской области, делали российские воинские части, которые заходили с территории Беларуси. Я хочу, чтобы официальные лица Беларуси начали об этом думать", – отметил Подоляк.

Напомним, в МВД оценили вероятность нападения Беларуси. По словам советника министра внутренних дел Виктора Андрусива, заявления Лукашенко о нападении на Украину или слова о стремлении к миру ничего не значат. Беларусь уже экономически аннексировала Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит подготовку ко всевозможным сценариям военного вторжения на территорию государства. Однако пока власть не наблюдает реальных признаков повторной вооруженной интервенции с территории Беларуси.

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