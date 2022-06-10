Беларусь стягивает на границу с Украиной спецбригады внутренних войск МВД — Генштаб

Беларусь ужесточает охрану госграницы / Facebook/GpkGovBY

Беларусь стягивает специальные бригады внутренних войск МВД страны. Таким образом там ужесточают охрану границы в Гомельской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подтверждено привлечение к охране границы в Гомельской области подразделений специальной бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь", — сообщили в штабе.

Эта белорусская область граничит с Черниговской, Житомирской и Киевской областями Украины.

Читайте также"Приказ был отдан": Беларусь планировала вторгнуться в Украину - Тихановская

Войска Беларуси на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

Белорусский военно-политический обозреватель Ягор Лебядок считает, что сейчас армии Лукашенко хватит сил только на какие-то разведки или диверсии.

Недавно стало известно, что белорусская армия начала готовиться к переходу с мирного на военное время.

Другие новости: