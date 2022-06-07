Армия Беларуси готовится к переходу на военное время / president.gov.by

Белорусская армия начала готовиться к переходу с мирного на военное время. В стране уже начались занятия по боевой готовности. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году. Занятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", – говорится в сообщении.

По данным издания, целью занятий является проведение комплекса тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями и органами военного управления.

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Войска Беларуси на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

Белорусский военно-политический обозреватель Ягор Лебядок считает, что сейчас армии Лукашенко хватит сил только на какие-то разведки или диверсии.

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